’छत्तीसगढ़ चाय व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष ने की राज्यपाल रमेन डेका से सौजन्य भेंट’….

रायपुर: राज्यपाल श्री रमेन डेका से लोकभवन में छत्तीसगढ़ चाय व्यापारी संघ एवं छत्तीसगढ़ चौम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के उपाध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार बागड़ोदिया ने सौजन्य भेंट की।

श्री बागड़ोदिया ने बताया कि वे वर्ष 1964 से कोलकाता की टी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में वे रायपुर में चाय व्यवसाय के क्षेत्र में सक्रिय हैं।मुलाकात के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में चाय की खेती के संभावनाओं की जानकारी दी। राज्यपाल ने असम के चाय बागानों की तर्ज पर प्रदेश में भी चाय उद्योग के विकास के लिए विस्तार से चर्चा की और आवश्यक मार्गदर्शन दिया।