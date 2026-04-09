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Uttarakhand News: सैनिक सम्मान समारोह में शामिल हुए CM धामी, वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि और ‘सैनिक सुविधा केंद्र’ का किया उद्घाटन….

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Uttarakhand News: सैनिक सम्मान समारोह में शामिल हुए CM धामी, वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि और ‘सैनिक सुविधा केंद्र’ का किया उद्घाटन….

उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन उनके पिता, सूबेदार शेर सिंह धामी की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया था। एक सैनिक के पुत्र होने के नाते मुख्यमंत्री धामी ने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया। उन्होंने एक ‘सैनिक सुविधा केंद्र’ और एक ‘CSD कैंटीन’ का उद्घाटन भी किया।

हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, भारत मज़बूती से खड़ा है। यह आत्मनिर्भर भारत का दौर है। पहले छोटे-छोटे रक्षा उपकरणों के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत हथियारों और रक्षा सामग्री का निर्माता बन गया है और अब दुनिया के अग्रणी निर्यातकों में गिना जाता है।

2014 की तुलना में 38 गुना ज़्यादा

सीएम धामी ने बताया कि 2014–15 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 46,000 करोड़ रुपये था। 2025 तक, यह 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। इसी तरह, रक्षा निर्यात में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, निर्यात केवल 1,000 करोड़ रुपये था। आज यह 38,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो 2014 की तुलना में 38 गुना ज़्यादा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, शहीदों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शहीदों के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि की गई है तथा आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। इसके साथ ही वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों को दी जाने वाली राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त देहरादून में भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति की प्रेरणा मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा बलिदानियों के परिवारों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है।

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