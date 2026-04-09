ढोढ़ी घाट और चिलरा घाट में स्टॉप-डैम के लिए 33 लाख मंजूर: उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृति आदेश जारी…..

रायपुर: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सरगुजा जिले के लखनपुर नगर पंचायत में दो स्टॉप-डैम्स (Stop-Dams) के निर्माण के लिए 33 लाख 26 हजार रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने दोनों कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास ने लखनपुर नगर पंचायत के ढोढ़ी घाट में स्टॉप-डैम के निर्माण के लिए 17 लाख 86 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। विभाग ने चिलरा घाट में भी स्टॉप-डैम के लिए 15 लाख 40 हजार रुपए की मंजूरी दी है।