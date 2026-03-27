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पीएम जनमन योजना से बदल रही विशेष पिछड़ी जनजातियों की तस्वीर, पक्के आवास से मिल रहा सुरक्षा का आधार….

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पीएम जनमन योजना से बदल रही विशेष पिछड़ी जनजातियों की तस्वीर, पक्के आवास से मिल रहा सुरक्षा का आधार….

रायपुर: राज्य में संचालित प्रधानमंत्री जनमन योजना विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। इस योजना के माध्यम से दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में रहने वाले पात्र हितग्राहियों को आवास सहित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है।

सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मलंगवा खुर्द की निवासी भेन्दकी के जीवन में भी इस योजना ने नई उम्मीद जगाई है। वर्षों तक कच्चे और जर्जर मकान में रहने के बाद अब उन्हें पक्का आवास उपलब्ध हुआ है, जिससे उन्हें सुरक्षित जीवन का आधार मिला है। पूर्व में कच्चे मकान में रहने के कारण विशेषकर बारिश के मौसम में छत से पानी टपकने और दीवार गिरने का भय बना रहता था। अब पक्का घर मिलने से इन समस्याओं से राहत मिली है और उनका जीवन अधिक सुरक्षित हो गया है।

अकेले जीवन यापन कर रहीं भेन्दकी के लिए यह आवास केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया है। उन्होंने बताया कि अब उन्हें किसी प्रकार की असुरक्षा का भय नहीं है और जीवन पहले की तुलना में अधिक सहज हो गया है।योजना से लाभान्वित हितग्राहियों ने इस सुविधा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री जनमन योजना का उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातियों और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवास, स्वास्थ्य, बिजली और स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। राज्य में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से हजारों हितग्राहियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।

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