बीजापुर के विकास में महिला समूहों की भूमिका अहम – उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा….

रायपुर: बीजापुर में वनोपज संग्रहण के माध्यम से स्व-सहायता समूहों की महिलाओं के लिए ‘लखपति दीदी’ बनने की अपार संभावनाएं हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने जिले में कार्यरत 16 सीएलएफ (क्लस्टर लेवल फेडरेशन) के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव तथा क्षेत्र में वनोपज खरीदने वाले व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित कर विस्तार से चर्चा की।

बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इमली के मूल्यवर्धन को प्रभावी आजीविका गतिविधि के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों की महिलाएं केवल कच्ची इमली की बिक्री तक सीमित न रहें, बल्कि इमली की ग्रेडिंग, बीज निष्कासन और प्रसंस्करण कर अधिक मूल्य प्राप्त कर सकती हैं। इमली के बीज अलग कर गुणवत्तापूर्ण गूदा तैयार करने तथा इमली से चपाती जैसे उत्पाद बनाकर बेहतर आमदनी अर्जित की जा सकती है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जिले के कई गांवों में महिला समूहों द्वारा स्थानीय स्तर पर इमली का संग्रहण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग किया जा सकता है। इससे एक ओर वनोपज का उचित मूल्य मिलेगा, वहीं महिलाओं को घर के पास ही स्थायी रोजगार उपलब्ध होगा। बैठक में उपस्थित व्यापारियों ने जानकारी दी कि वनोपज के वैल्यू एडिशन से कच्चे उत्पाद की तुलना में दो से चार गुना तक अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। उपमुख्यमंत्री ने इमली के साथ-साथ महुआ, टोरा, चिरौंजी और आंवला जैसे बहुमूल्य वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन पर भी विस्तृत समीक्षा की।

उन्होंने समूहों के सदस्यों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण और अध्ययन भ्रमण से जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि नई तकनीक सीखकर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन सकती हैं और बस्तर के बहुमूल्य वनोपज का वाजिब दाम यहां के संग्राहकों को सुनिश्चित किया जा सकता है। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जानकी कोरसा, एडीजी नक्सल ऑपरेशन श्री विवेकानंद सिन्हा, सचिव पंचायत विभाग श्री भीम सिंह, बस्तर कमिश्नर श्री डोमन सिंह, आईजी श्री सुंदरराज पी, संचालक श्री अश्विनी देवांगन, कलेक्टर श्री संबित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव, डीएफओ श्री रंगानाथन रामाकृष्णन, उपनिदेशक इन्द्रावती टाइगर रिजर्व श्री संदीप बलगा तथा जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नम्रता चौबे सहित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

