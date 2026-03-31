छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

धरसींवा में आधुनिक तहसील कार्यालय का लोकार्पण: सुगम, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय….

Photo of admin adminMarch 31, 2026
1 minute read
धरसींवा में आधुनिक तहसील कार्यालय का लोकार्पण: सुगम, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय….

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर जिले के धरसींवा में नवनिर्मित तहसील कार्यालय का लोकार्पण किया। यह पहल प्रशासनिक सेवाओं को आमजन के और अधिक निकट, सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन का मूल उद्देश्य यही है कि नागरिकों को उनकी जरूरत की सेवाएं समय पर, सरल और पारदर्शी तरीके से मिलें। धरसींवा का यह नया तहसील कार्यालय इसी संकल्प को साकार करता है। उन्होंने कहा कि इस भवन के शुरू होने से क्षेत्र के नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों में अब अधिक सुविधा और तेजी मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करते हुए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हर नागरिक को बिना किसी अनावश्यक परेशानी के बेहतर प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध हो।

नवनिर्मित तहसील कार्यालय में नायब नाजिर कक्ष, रिकॉर्ड रूम, माल जमार, नकल शाखा, कानूनगो कक्ष, भुइयां एवं भू-अभिलेख शाखा जैसी आवश्यक इकाइयों के साथ-साथ लोक सेवा केंद्र और आधार केंद्र की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ पेयजल सहित अन्य बुनियादी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

उल्लेखनीय है कि इस आधुनिक तहसील कार्यालय का निर्माण 66.20 लाख रुपये की लागत से किया गया है, जो क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा और सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा।

इस अवसर पर विधायक श्री अनुज शर्मा, संभागायुक्त श्री महादेव कावरे, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

Photo of admin adminMarch 31, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

राष्ट्रीय इन्क्यूबेटर पुरस्कार से सम्मानित होगा NIT रायपुर-एफआईई, स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलेगी पहचान…

राष्ट्रीय इन्क्यूबेटर पुरस्कार से सम्मानित होगा NIT रायपुर-एफआईई, स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलेगी पहचान…

September 4, 2025
अम्बिकापुर : जनजातीय गौरव दिवस 2025 के संबंध में आदि सेवा केन्द्रों में 13 नवम्बर को पहली जनसुनवाई का होगा आयोजन

अम्बिकापुर : जनजातीय गौरव दिवस 2025 के संबंध में आदि सेवा केन्द्रों में 13 नवम्बर को पहली जनसुनवाई का होगा आयोजन

November 11, 2025
केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ऑनलाइन समीक्षा बैठक में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव….

केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ऑनलाइन समीक्षा बैठक में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव….

August 26, 2025
कमार महिलाओं ने बिहान समूह से जुड़कर बाड़ी व नर्सरी व्यवसाय से बढ़ाई आमदनी, 6 माह में हुई 30 हजार तक की कमाई…

कमार महिलाओं ने बिहान समूह से जुड़कर बाड़ी व नर्सरी व्यवसाय से बढ़ाई आमदनी, 6 माह में हुई 30 हजार तक की कमाई…

September 4, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button