इनोवेशन महाकुंभ 1.0 में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने युवाओं के साथ किया सहभोज, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा….

रायपुर: शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर में आयोजित “इनोवेशन महाकुंभ 1.0” कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने प्रदेश के युवाओं के साथ सहभोज कर आत्मीय संवाद किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ भोजन का आनंद लेते हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा करना अद्भुत अनुभव रहा। सहभोज के दौरान शिक्षा, नवाचार, करियर संभावनाओं और राज्य के विकास में युवाओं की भूमिका जैसे मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई।

वित्त मंत्री ने युवाओं के विचारों और उनके नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश का युवा वर्ग ऊर्जा, प्रतिभा और नई सोच से परिपूर्ण है, जो छत्तीसगढ़ को विकास के नए आयाम तक ले जाने में सक्षम है।

कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए और सरकार की पहल की सराहना की। इस तरह का संवाद युवाओं को प्रोत्साहित करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।