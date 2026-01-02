छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

राज्यपाल रमेन डेका ने सरस्वती शिक्षा संस्थान को प्रदान किए चार ई- रिक्शे…..

Photo of admin adminJanuary 2, 2026
Less than a minute
राज्यपाल रमेन डेका ने सरस्वती शिक्षा संस्थान को प्रदान किए चार ई- रिक्शे…..

रायपुर: राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज लोकभवन में सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर को चार ई-रिक्शे प्रदान किए। उन्होंने लोकभवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अपने स्वेच्छानुदान मद से चार ई-रिक्शे की चाबी वाहन चालकों को सौंपी और हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। इन वाहनों का उपयोग विभिन्न सरस्वती शिक्षा संस्थानों में किया जाएगा। इस अवसर पर डॉ. पुर्णेन्द्रु सक्सेना सहित संस्थान के पदाधिकारी उपस्थित थे।

राज्यपाल श्री डेका ने सरस्वती शिक्षा संस्थान को प्रदान किए चार ई- रिक्शे

Photo of admin adminJanuary 2, 2026
Less than a minute
Photo of admin

admin

Related Articles

राज्योत्सव 2025: मेला स्थल में बनेगा PMO कार्यालय, पीएम मोदी लंच करेंगे वहीं

राज्योत्सव 2025: मेला स्थल में बनेगा PMO कार्यालय, पीएम मोदी लंच करेंगे वहीं

October 28, 2025
अम्बिकापुर : प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों को 60 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

अम्बिकापुर : प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों को 60 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

July 8, 2025
नई मैडम…नया सर.. युक्ति युक्तकरण से स्कूलों में पढ़ाई हुई बेहतर….

नई मैडम…नया सर.. युक्ति युक्तकरण से स्कूलों में पढ़ाई हुई बेहतर….

September 5, 2025
छत्तीसगढ़ के गांव तेन्दुवाही, महासमुंद में किसानों के लिए सूखे सीधी बुआई धान पर गोष्ठी आयोजित

छत्तीसगढ़ के गांव तेन्दुवाही, महासमुंद में किसानों के लिए सूखे सीधी बुआई धान पर गोष्ठी आयोजित

November 7, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button