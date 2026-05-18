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सुशासन तिहार बस्तर मुन्ने शिविर में गर्भवती महिलाओें का गोदभराई एवं बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार: मंत्री लखन लाल देवागंन….

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सुशासन तिहार बस्तर मुन्ने शिविर में गर्भवती महिलाओें का गोदभराई एवं बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार: मंत्री लखन लाल देवागंन….

रायपुर: विकास खण्ड केशकाल ग्राम पंचायत आडे़ंगा में सुशासन शिविर स्थापित करने एवं आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने हेतु चलाए जा रहे सुशासन तिहार के अन्तर्गत 15 मई 2026 को ग्राम पंचायत आड़ेंगा में वृहद जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखन लाल देवागंन मुख्य अतिथि के रूप सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में सांसद श्री भोजराज नाग, केशकाल विधायक श्री नीलकंठ टेकाम, कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक श्री आकाश श्रीश्रीमाल, जनपद अध्यक्ष श्रीमती नंदनी पोटाई उपस्थित थे। मुख्य अतिथि द्वारा जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग, उद्यानिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित सभी विभागों द्वारा लगाये गये स्टॉलों का गहन निरीक्षण किया गया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल पर पहूंचकर टोकरीयों में रखें सुपोषण आहारों के बारे में जानकारी लेते हुए गर्भवती महिलाओें का गोदभराई एवं बच्चों का अन्नप्राशन्न किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती रेनू प्रकाश, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा विभाग में संचालित महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृध्दि योजना, नोनी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एवं अन्य सभी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।

जिला महिला सशक्तिकरण टीम द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं के अन्तर्गत जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार हेतु बैनर पोस्टर चस्पा कर महिलाओं एवं बालिकाओं के वैधानिक/संवैधानिक अधिकारों के प्रति प्रतिद्धिता, उनके समानता के अधिकार को स्थापित करने, महिलाओं एवं बालिकाओें के खिलाफ होने वाले हिंसा का विरोध तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा महिला संरक्षण एवं सशक्तिकरण, बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, लैंगिक समानता पर जागरूकता फैलाना, समाज में महिलाओं की भागीदारी एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना। बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जिले में किशोरी बालिकाओं की सुरक्षा करना, भु्रणहत्या, कन्या शिशु हत्या जैसे अमानवीय कृत्यों के प्रति जागरूक करना, बालक-बालिका के शिक्षा का बढ़ावा देना, लैंगिक पूर्वाग्रह के खिलाफ जागरूकता फैलाना, लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं को बेहतर बनाना, शिशु लिंगानुपात में कमी को रोकना, महिलाओं के सशक्तिकरण मुद्दो के प्रति जागरूक करना, महतारी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूकता पोषण के महत्व एवं सही पोषण की जानकारी देते हुए एनीमिया से कैसे बचाव किया जा सकता है इसकी भी जानकारी दी गयी। ग्राम पंचायत में महिलाओं एवं किशोरियांे को महिलाओं एवं बच्चो से संबन्धित कानूनी अधिकारो से जागरूक करने हेतु भारतीय न्याय सहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कार्य स्थल पर यौन प्रतिषेध नियम, टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम, लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, चाइल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098, महिला हेल्प लाईन नंबर 181, एम्बुलेंस सेवा 108, स्वास्थ्य सेवा 102 के बारे में जानकारी देने के साथ ही बालिकाओं को शिक्षा, पोषण, चिकित्सा देखभाल, भेदभाव, हिंसा एवं बाल विवाह से सुरक्षा में आने वाली असमानताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु शिविर में उपस्थित ग्रामीणजनों को योजनाओं से संबंधित ब्रोसर वितरण किया गया।

शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग से जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती रेनू प्रकाश, श्रीमती ज्ञाना मण्डावी प्रभारी परियोजना अधिकारी केशकाल, सेक्टर सुपरवाईजर, श्रीमती रीना सिंह ठाकुर जिला मिशन समन्वयक, जेण्डर विशेषज्ञ माधुरी उसेण्डी, आ.बा.कार्यकर्ताएं, अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

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