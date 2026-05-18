सुशासन तिहार 2026 : 19 मई को कुरडेग और रेमने में आयोजित होंगे जनसमस्या निवारण शिविर…..

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जशपुर जिले में “सुशासन तिहार 2026” के तहत जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन लगातार जारी है। इस अभियान के माध्यम से शासन और प्रशासन गांव-गांव पहुंचकर आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित कर रहा है।

इसी क्रम में 19 मई 2026 को बगीचा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम कुरडेग तथा मनोरा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम रेमने में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आसपास के ग्रामीण अपनी मांगों और समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

कुरडेग शिविर में कुरडेग, सामरबार, मैनी, दुर्गापारा, सरडीह, बिमड़ा, नटकेला, झगरपुर, पेटा, जुरगुम, बगडोल, खंताडांड, जुजगु और पसिया के ग्रामीण शामिल होंगे।

वहीं रेमने शिविर में करडीह, अलोरी, तालासिली, ओरकेला, पटिया, रेमने, पंडरसिली, सोनक्यारी, गीधा, अंधरझर, बहेरना, बेंजोरा, खम्हली, कारादरी और अजधा के ग्रामीण अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्र मामलों का मौके पर निराकरण किया जाएगा तथा शेष आवेदनों को निर्धारित समय-सीमा में समाधान हेतु संबंधित विभागों को भेजा जाएगा।

कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने सभी विभागीय अधिकारियों को शिविरों के सुचारू संचालन और आवेदनों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों से अपील की है कि वे शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं के आवेदन प्रस्तुत करें और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।