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करही बाजार में सुशासन तिहार: मुख्यमंत्री ने तेन्दूपत्ता संग्राहकों व होनहार विद्यार्थियों को दी लाखों की सौगात…

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करही बाजार में सुशासन तिहार: मुख्यमंत्री ने तेन्दूपत्ता संग्राहकों व होनहार विद्यार्थियों को दी लाखों की सौगात…

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार के करही बाजार में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम में तेन्दूपत्ता संग्राहकों और शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान की। ग्रामीणों, संग्राहकों और विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल रहा, और अनेक लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वर्ष 2025-26 के भुगतान के तहत तेन्दूपत्ता संग्राहकों को भुगतान किया गया। धनेली समिति के रामपुर फड़ की श्रीमती कमला बाई को 3510 गड्डियों के एवज में 19,305 रुपये तथा केसला फड़ की श्रीमती कांती बाई को 5,000 गड्डियों के लिए 27,500 रुपये प्रदान किए गए। वहीं वर्ष 2026-27 के लिए भी लाभार्थियों को भुगतान जारी रखा गया। धनेली समिति के रामपुर फड़ के श्री कौसल साहू को 3,310 गड्डियों के अनुसार 18,205 रुपये दिए गए।

शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत मेधावी तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया। वर्ष 2023-24 में मोपका फड़ की तपेश्वरी साहू को प्रतिभाशाली योजना के तहत 15,000 रुपये, तारनी को 25,000 रुपये तथा रामपुर फड़ की चांदनी साहू को मेधावी योजना में 3,000 रुपये दिए गए। वर्ष 2024-25 के भुगतान (21 मई 2026 को) में बिटकुली फड़ के सागर देवांगन को प्रतिभाशाली योजना में 25,000 रुपये, गुडा फड़ की कृतिका देवा को 15,000 रुपये तथा चिचपोल फड़ के खिंदु को मेधावी योजना के तहत 25,000 रुपये प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वनवासियों, श्रमिकों और विद्यार्थियों के जीवन स्तर को सुधारने और उनकी आर्थिक-शैक्षिक स्थिति मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, वन विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जबकि बड़ी संख्या में ग्रामीणजन भी उपस्थित होकर इस पहल का समर्थन कर रहे थे। लाभार्थियों ने शासन की योजनाओं से मिली आर्थिक सहायता और बच्चों की पढ़ाई के अवसरों के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि यह मदद उन्हें आत्मनिर्भर बनने और शिक्षा को आगे बढ़ाने की नई प्रेरणा देगी।

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