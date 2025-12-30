उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों और आगामी कार्ययोजना की दी जानकारी….

छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

रायपुर: उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों और आगामी कार्ययोजना की दी जानकारी

उन्होंने इस दौरान पिछले दो वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए कार्यों तथा विभाग की आगामी कार्ययोजना की जानकारी दी। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी और अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव भी पत्रकार-वार्ता में मौजूद थे।

छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में पत्रकार-वार्ता (पीडीएफ)

