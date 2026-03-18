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बेमेतरा जिले में शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ 17 मार्च से 21 अप्रैल तक चलेगा यह अभियान मंगलवार और शुक्रवार को आंगनबाड़ी केंद्र एवं स्वास्थ्य केंद्रों में पिलाई जाएगी विटामिन ए और आयरन की सिरप

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बेमेतरा जिले में शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ 17 मार्च से 21 अप्रैल तक चलेगा यह अभियान मंगलवार और शुक्रवार को आंगनबाड़ी केंद्र एवं स्वास्थ्य केंद्रों में पिलाई जाएगी विटामिन ए और आयरन की सिरप

 

स्वास्थ्य विभाग जिला बेमेतरा।शिशु संरक्षण माह अर्धवार्षिक विटामिन ए अनुपूरक कार्यक्रम कलेक्टर महोदया सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ. अमृत लाल रोहलेडर के मार्गदर्शन में दिनांक 17 मार्च से 21 अप्रैल 2026 तक पूरे एक माह तक प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को नियमित टीकाकरण दिवस पर आयोजित किया जायेगा। जिसका जिला स्तरीय शुभारंभ आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक-01 वार्ड क्रमांक 14 सिंघौरी, बेमेतरा में आज दिनांक 17 मार्च 2026 को माननीय श्री टाकेश्वर साहू जी, पार्षद, वार्ड क्रमांक-14 एवं श्री प्रकाश ठाकुर जी, पार्षद वार्ड क्रमांक-13, नगर पालिका बेमेतरा के गरिमामयी उपस्थिति में बच्चों को विटामिन-ए सिरप पिलाकर एवं आई.एफ.ए. (आयरन फॉलिक एसिड) की सिरप का वितरण करके किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृत लाल रोहलेडर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अभियान के दौरान शिशु स्वास्थ्य संवर्धन से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गतिविधियों का सफल संचालन व सेवाओं की प्रदायगी व सुदृढ़ीकरण किया जावेगा। शिशु संरक्षण माह कार्यक्रम के तहत 6 माह से लेकर 05 वर्ष के कुल 96366 बच्चे जिन्हे आयरन सिरप देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसी प्रकार 09 माह से 05 वर्ष तक के कुल 91014 बच्चों को विटामिन ए सिरप की खुराक समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं आंगनबाडी केन्द्रों एवं टीकाकरण सत्र स्थल पर प्रदाय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में उक्त सेवाएं निःशुल्क प्रदाय किया जायेगा जो कि मंगलवार एवं शुक्रवार को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, मितानिनों द्वारा दी जायेगी, अभियान के दौरान गंभीर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन करते हुए उन्हे पोषण पुनर्वास केन्द्र जिला चिकित्सालय बेमेतरा में पोषण आहार की प्रदायगी सहित पूनर्वास हेतु भर्ती किया जायेगा, नियमित टीकाकरण की सेवाएं सहित हिमोग्लोबिन जांच, गर्भवती माताओं की जांच सहित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदाय किया जायेगा।

जिला टीकाकरण अधिकारी, डॉ. शरद कोहाडे़ द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय एवं सहयोग से महिला सुपरवाईजर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से टीकाकरण से छुटे हुए बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से चिन्हित करके टीकाकृत कराया जायेगा।

 

       कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के द्वारा सभी जिलेवासीयों को शिशु संरक्षण माह में अपने 6 माह से 5 वर्ष तक आयु के बच्चों को विटामिन ’ए’ और आयरन सिरप की खुराक देने और निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं जो कार्यक्रम के दौरान दी जायेगी उनका लाभ लेने हेतु अपील किया गया।

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