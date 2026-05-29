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मुख्य सचिव विकासशील ने की रेल परियोजनाओं की समीक्षा, कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल लाइन कार्यों में तेजी के निर्देश…..

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मुख्य सचिव विकासशील ने की रेल परियोजनाओं की समीक्षा, कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल लाइन कार्यों में तेजी के निर्देश…..

रायपुर: छत्तीसगढ़ रेल कॉर्पाेरेशन लिमिटेड की बैठक आज मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कटघोरा- डोंगरगढ़ रेल लाइन सहित प्रदेश में चल रही अन्य रेल परियोजनाओं की प्रगति और बोर्ड के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति, तकनीकी पहलुओं और समयसीमा पर चर्चा की।

बैठक में सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं रेल परियोजनाएं श्री रजत कुमार, विशेष सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय एवं आयुक्त जनसंपर्क तथा संचालक खनिज विकास निगम श्री रजत बंसल सहित वित्त विभाग एवं रेलवे कॉर्पाेरेशन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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