मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को फोन कर दी बधाई…..

April 16, 2026
रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से दूरभाष पर बातचीत कर उन्हें नई जिम्मेदारी संभालने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित करेगा।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री चौधरी के अनुभव, नेतृत्व क्षमता और जनसेवा के प्रति समर्पण से बिहार में तीव्र प्रगति सुनिश्चित होगी। उल्लेखनीय है कि श्री सम्राट चौधरी ने आज ही बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है।

Related Articles

राज्यपाल श्री डेका से कोपलवाणी विशेष स्कूल के बच्चों ने की मुलाकात…

राज्यपाल श्री डेका से कोपलवाणी विशेष स्कूल के बच्चों ने की मुलाकात…

August 18, 2025
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आईपीएस अधिकारी प्रखर पांडेय को दी श्रद्धांजलि….

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आईपीएस अधिकारी प्रखर पांडेय को दी श्रद्धांजलि….

December 28, 2025
विघ्नहर्ता के दर्शन-पूजन के लिए गोल बाजार पहुंचे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

विघ्नहर्ता के दर्शन-पूजन के लिए गोल बाजार पहुंचे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

September 14, 2024
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर साहित्य उत्सव की वेबसाइट का किया लोकार्पण….

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर साहित्य उत्सव की वेबसाइट का किया लोकार्पण….

January 1, 2026
