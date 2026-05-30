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सुशासन तिहार 2026 : ग्राम पंचायत बेलदगी कल्सटर में हुआ जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन…..

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सुशासन तिहार 2026 : ग्राम पंचायत बेलदगी कल्सटर में हुआ जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन…..

रायपुर: राज्य शासन के निर्देशानुसार ’सुशासन तिहार 2026’ के तहत आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से लखनपुर आकांक्षी विकासखंड के ग्राम बेलदगी में ’जनसमस्या निवारण शिविर’ का आयोजन किया गया। इस समाधान शिविर में क्लस्टर के अंतर्गत आने वाली 20 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने भारी संख्या में भाग लिया। यहाँ ग्रामीणों ने शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।

विधायक ने ग्रामीणों से किया सीधे संवाद
जन समस्या निवारण शिविर में लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी मांगों, समस्याओं एवं शिकायतों को सुना और अधिकारियों को समय अवधि में प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर आवेदकों को सुचित करने के निर्देश दिए।

विधायक श्री प्रबोध मिंज ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशन सुशासन तिहार अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिसमें ग्रामीण आम नागरिकों की मांग और शिकायतों का प्रशासन द्वारा निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीण जनों को कहा कि समस्याओं एवं मांगों को बताए जिससे आपकी समस्याओं को समाधान किया जाएगा।

प्रशासनिक दिशा-निर्देश और आगामी योजनाएं
जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार अग्रवाल ने कहा कि सुशासन तिहार के अंतर्गत 15 से 25 गांवों को मिलाकर जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविरों में प्राप्त मांगों एवं आवेदनों का निराकरण किया जाएगा तथा आवश्यक मामलों को शासन स्तर पर भेजा जाएगा। उन्होंने राजस्व विभाग को शिकायतों के निराकरण में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एचपीवी टीकाकरण योजना की जानकारी दी गई तथा पात्र बालिकाओं का टीकाकरण कराने की अपील की गई।

विधायक श्री प्रबोध मिंज ने जनता से सीधा संवाद कर सुनीं मांगें एवं समस्याएं

उन्होंने बताया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विशेष ग्राम सभा आयोजित होगी। कचरा प्रबंधन एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए तालाब गहरीकरण, कुएं एवं अन्य जल संरचनाओं के संरक्षण पर जोर दिया गया। सीईओ श्री अग्रवाल ने नल-जल योजना के बेहतर संधारण हेतु ग्राम पंचायतों को जलकर संग्रहण करने तथा ग्रामीणों से योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने एवं आगामी शिविरों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

शिविर में 1210 आवेदन प्राप्त, 50 हितग्राही हुए लाभान्वित
शिविर में कुल 1210 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1151 मांग संबंधी एवं 59 शिकायत संबंधी आवेदन शामिल रहे। सुशासन तिहार के अंतर्गत लगभग 26 विभागों द्वारा विभागीय स्टॉल लगाए गए। जहां विभागीय अधिकारियों ने शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं को जानकारी दी एवं लाभ लेने हेतु प्रेरित किया।

शिविर में आधार कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड निर्माण हेतु विशेष व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी मुक्त सरगुजा अभियान के तहत स्वास्थ्य जांच एवं टीबी स्क्रीनिंग की गई। वहीं बिहान बाजार के माध्यम से एनआरएलएम से जुड़े स्व-सहायता समूहों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर ग्रामीण आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा दिया।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गोदभराई एवं अन्नप्राशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर हितग्राहियों को योजनाओं से संबंधित सामग्री एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। शिविर में कुल 50 हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की चाबी, कृषि विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान एवं स्वास्थ्य कार्ड, मनरेगा के जॉब कार्ड तथा खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड का वितरण किए गए।

इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मोनिका पैकरा, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शशिकला सिंह, उपाध्यक्ष श्री कामेश्वर राजवाड़े, बीडीसी श्री सुदर्शन सिंह, श्री दिल भरोसे,  श्री नीतू सिंह, श्रीमती इंद्रावती सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच गण, एसडीएम श्री राम राज सिंह, जनपद पंचायत सीईओ, समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

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