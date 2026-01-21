छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

January 21, 2026
महतारी वंदना योजना से आत्मनिर्भरता की ओर कदम: ग्राम टेमरी की सरोजिनी फैंसी स्टोर से संवार रही परिवार का भविष्य……

रायपुर: शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावी और सार्थक पहल के रूप में सामने आई है। इस योजना के माध्यम से प्राप्त सहायता राशि का सदुपयोग कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने परिवार के भविष्य को संवार रही हैं।

इसी क्रम में मुंगेली विकासखण्ड के ग्राम टेमरी निवासी श्रीमती सरोजिनी ने महतारी वंदना योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि को सावधानीपूर्वक निवेश करते हुए एक फैंसी स्टोर की शुरुआत की। इस फैंसी स्टोर से उन्हें नियमित आय का स्थायी स्रोत प्राप्त हो रहा है। सीमित संसाधनों से शुरू किया गया यह छोटा सा प्रयास आज उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का आधार बन चुका है।

दुकान से होने वाली आय का समझदारीपूर्वक उपयोग करते हुए श्रीमती सरोजिनी अपनी बच्चियों के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने पर विशेष ध्यान दे रही हैं। उन्होंने अपनी बच्चियों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाते खुलवाए हैं और नियमित रूप से आय का एक हिस्सा बचत के रूप में जमा कर रही हैं।

यह कदम न केवल उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है, बल्कि यह साबित करता है कि सही मार्गदर्शन और योजनाओं के सहयोग से महिलाएं परिवार की आर्थिक रीढ़ बन सकती हैं। श्रीमती सरोजिनी का यह प्रयास आज उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ उनकी बच्चियों की शिक्षा और बेहतर भविष्य की नींव भी सुदृढ़ कर रहा है।

