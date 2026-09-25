राज्य

Uttarakhand News: खटीमा में स्वच्छता अभियान को मिली रफ्तार, CM धामी ने 15 कचरा कलेक्शन वाहनों को दिखाई हरी झंडी….

Photo of admin adminSeptember 25, 2026
1 minute read
Uttarakhand News: खटीमा में स्वच्छता अभियान को मिली रफ्तार, CM धामी ने 15 कचरा कलेक्शन वाहनों को दिखाई हरी झंडी….

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को खटीमा में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 15 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इनमें नेस्ले इंडिया द्वारा सीएसआर के तहत उपलब्ध कराए गए सात इलेक्ट्रिक कचरा कलेक्शन वाहन भी शामिल हैं. इस अवसर पर ब्रिटानिया की ओर से स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सामग्री भी उपलब्ध कराई गई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है. ठोस एवं तरल अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन में आधुनिक संसाधनों, जनभागीदारी और कॉरपोरेट सेक्टर के सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है.

सीएम ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर विकसित किया जा रहा सेल्फ-सस्टेनिंग मॉडल स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा. सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में कचरा संग्रहण एवं निस्तारण की व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाया जाए. सीडीओ दिवेश सासनी ने जिले में कचरा प्रबंधन के लिए किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया.

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, मेयर विकास शर्मा, ब्लॉक प्रमुख रीना गौतम, डीएम नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी अजय गणपति, अपर सचिव मुख्यमंत्री एवं सदस्य सचिव सीएसआर मनमोहन मैनाली तथा नेस्ले इंडिया के कॉरपोरेट अफेयर्स एवं सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टर कुंवर हिम्मत सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे.

Photo of admin adminSeptember 25, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

स्टेच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में मनाया जाएगा मध्यप्रदेश दिवस, मुख्यमंत्री डॉ. यादव होंगे शामिल

November 10, 2025
मुख्यमंत्री को नुआखाई शोभा यात्रा में शामिल होने का मिला न्योता

मुख्यमंत्री को नुआखाई शोभा यात्रा में शामिल होने का मिला न्योता

August 28, 2024
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बीईओ को कलेक्टर नहीं कर सकते सस्पेंड, आदेश निरस्त

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बीईओ को कलेक्टर नहीं कर सकते सस्पेंड, आदेश निरस्त

July 30, 2025
सिवनी लूट मामले में 11 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज हुई एफआईआर

सिवनी लूट मामले में 11 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज हुई एफआईआर

October 14, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button