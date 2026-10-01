Uttarakhand News: धामी सरकार का बड़ा फैसला, विकास कार्यों के लिए करोड़ों की मंजूरी; नैनीताल-बागेश्वर में सड़कों का होगा सुधारीकरण और निर्माण….

नीताल. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नैनीताल के शहीद संजय बिष्ट मोटर मार्ग के किमी 4 से तितोली तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण किए जाने के लिए 3.20 करोड़, जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में देवलधार-माईथान लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग के शेष (किमी 7 से किमी 11.500 तक) मोटर मार्ग का निर्माण किए जाने के लिए 1.67 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत मोटना से झिवाली तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण किए जाने के लिए 3.30 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है. मुख्यमंत्री द्वारा जनपद नैनीताल के अन्तर्गत आरआरबी प्रथम बैलपड़ाव रामनगर (नैनीताल) वाहिनी परिसर में प्रशिक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के टिनशैड का निर्माण किए जाने के लिए 77.32 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में 46.39 लाख अनुमोदन प्रदान किया गया है.

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत पुलिस लाइन अल्मोड़ा में टाइप-द्वितीय के 16 एवं टाइप-तृतीय के 6 आवासों के निर्माण के लिए 8.67 करोड़ तथा पुलिस उपाधीक्षक बागेश्वर, चम्पावत, धारचूला, खटीमा, रामनगर एवं श्रीनगर कार्यालयों में वीसी कक्षों के निर्माण के लिए 3.92 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.