नव वर्ष के पहले दिन खिले 100 नागरिकों के चेहरे, लंबे समय से गुम हो चुके मोबाईल लौटाए….

रायपुर: वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन की उपस्थिति में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर कोरबा में शहर और दूरस्थ अंचलों से गुम हुए मोबाइल को साइबर सेल द्वारा ट्रेस किया गया। आज आयोजित कार्यक्रम में ऐसे सभी 100 मोबाइल को वापस लौटाया गया।

खोई हुई वस्तुओं को लौटाना सिर्फ़ एक प्रक्रिया नहीं—यह नागरिकों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी और उनके विश्वास को लगातार सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस अवसर पर महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत श्री योगेश जैन जी, पार्षद श्री अशोक चावलानी जी भी उपस्थित रहे।