छत्तीसगढ़राज्य

मुख्यमंत्री साय से नव नियुक्त आईएएस अधिकारियों की शिष्टाचार भेंट

Photo of admin adminFebruary 23, 2026
1 minute read
मुख्यमंत्री साय से नव नियुक्त आईएएस अधिकारियों की शिष्टाचार भेंट

रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में राज्य प्रशासनिक सेवा तथा एलाइड सर्विस से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में नियुक्त अधिकारियों ने मुलाकात की.

मुख्यमंत्री साय ने सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं. उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति न केवल गौरव का विषय है, बल्कि यह जनसेवा के व्यापक अवसरों और जिम्मेदारियों का भी प्रतीक है.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्वों का निष्ठा, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करें. उन्होंने कहा कि शासन की लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. अधिकारियों की सक्रिय भूमिका से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी.

इस दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त तीर्थराज अग्रवाल, सुलीना कोसम, बीरेंद्र बहादुर पंचभाई, सुमित अग्रवाल, संदीप कुमार अग्रवाल, आशीष कुमार टिकरिहा, ऋषभ पाराशर एवं तरुण किरण उपस्थित थे.

Photo of admin adminFebruary 23, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

झारखंड में IED धमाका: CRPF के 2 जवान घायल, हेलिकॉप्टर से रांची ले जाया गया

August 8, 2025
सरकार की किसान हितैषी फैसलों से जांजगीर-चांपा जिले में सिंचाई क्षमता में 20 प्रतिशत वृद्धि….

सरकार की किसान हितैषी फैसलों से जांजगीर-चांपा जिले में सिंचाई क्षमता में 20 प्रतिशत वृद्धि….

November 3, 2025
पीजी स्टूडेंट ने लगाया गंभीर आरोप: प्रताड़ना से 22 किलो वजन घटा, OT से बेदखल करने की धमकी

पीजी स्टूडेंट ने लगाया गंभीर आरोप: प्रताड़ना से 22 किलो वजन घटा, OT से बेदखल करने की धमकी

October 24, 2025
मध्यप्रदेश देश में अग्रणी: 46 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में उगती ईसबगोल और अश्वगंधा

मध्यप्रदेश देश में अग्रणी: 46 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में उगती ईसबगोल और अश्वगंधा

November 18, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button