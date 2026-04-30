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धमतरी में विकास और सुशासन का नया अध्याय : जनता से किया वादा निभाया, मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी….

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धमतरी में विकास और सुशासन का नया अध्याय : जनता से किया वादा निभाया, मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी….

रायपुर: छत्तीसगढ़ में जनकल्याण और विकास को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पिछले वर्ष 31 मई 2025 को धमतरी में आयोजित सुशासन तिहार (समाधान शिविर ) के दौरान नागरिकों की मांगों को संवेदनशीलता से स्वीकार करते हुए 213 करोड़ रुपये की लागत के बहुप्रतीक्षित विकास कार्यों की घोषणा की थी। यह घोषणा केवल एक आश्वासन नहीं रही, बल्कि अब धरातल पर उतरते हुए विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है।

मुख्यमंत्री द्वारा घोषित इन कार्यों में शहर के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और नागरिक सुविधाओं को आधुनिक स्वरूप देने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत धमतरी में 18 करोड़ रुपये की लागत से हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण प्रस्तावित है, जो यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाएगा। साथ ही, 10 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक, सर्वसुविधायुक्त ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया जाएगा, जो सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।

सड़क अवसंरचना के विकास के तहत सिहावा चौक से कोलियारी तक 5 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए 69 करोड़ रुपये, रत्नाबांधा से मुजगहन तक फोरलेन सड़क के लिए 56 करोड़ रुपये तथा धमतरी से नगरी मुख्य मार्ग के नवीनीकरण और मजबूतीकरण हेतु 60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक राशि और प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है, जिससे निर्माण कार्यों का मार्ग प्रशस्त हो चुका है।

प्रशासनिक स्तर पर भी इन कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़क निर्माण कार्य वर्षा ऋतु के पूर्व पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसी क्रम में प्रदेश में 1 मई से 10 जून तक “सुशासन दिवस” का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत धमतरी जिले में भी व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले की धमतरी, कुरूद, नगरी और मगरलोड विकासखंडों की 24 ग्राम पंचायतों को क्लस्टर के रूप में चिन्हित कर समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा।

इन शिविरों की शुरुआत 4 मई को जनपद पंचायत धमतरी के ग्राम भोयना और जनपद पंचायत नगरी के ग्राम कुकरेल से होगी। प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित इन शिविरों में भोयना क्लस्टर के 21 ग्राम तथा कुकरेल क्लस्टर के 17 ग्राम शामिल होंगे, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीणों को लाभ मिलेगा।

शहरी क्षेत्र में भी नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के 15 वार्डों में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रथम शिविर 4 मई को देवांगन समाज भवन, नागदेव मंदिर के पास आयोजित होगा, जिसमें हटकेशर, शीतलापारा, लालबगीचा और सुभाषनगर वार्ड के नागरिक शामिल होंगे। वहीं, नगर पंचायत मगरलोड-भैसमुड़ी में 6 मई को रामलीला मैदान में सुशासन शिविर आयोजित किया जाएगा।

समग्र रूप से देखा जाए तो धमतरी में विकास कार्यों की यह श्रृंखला और सुशासन शिविरों का आयोजन शासन की जनोन्मुखी सोच और संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था का सशक्त उदाहरण है। यह पहल न केवल बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करेगी, बल्कि आमजन के जीवन स्तर को भी नई दिशा प्रदान करेगी।

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