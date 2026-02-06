छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

महतारी वंदन योजना से मातृत्व को संबल: श्रीमती श्यामबती ने बेटियों के भविष्य को दी सुरक्षित दिशा….

Photo of admin adminFebruary 6, 2026
1 minute read
महतारी वंदन योजना से मातृत्व को संबल: श्रीमती श्यामबती ने बेटियों के भविष्य को दी सुरक्षित दिशा….

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता का आधार प्रदान कर रही है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्यभर में महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कोण्डागांव जिले के ग्राम पंचायत बनचपई की निवासी श्रीमती श्यामबती कोर्राम इसका प्रेरक उदाहरण हैं।

महतारी वंदन योजना की लाभार्थी श्रीमती कोर्राम को योजना के अंतर्गत प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि नियमित रूप से उनके बैंक खाते में प्राप्त हो रही है। इस आर्थिक सहयोग से वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति सहजता से कर पा रही हैं, जिससे उनके जीवन में आत्मविश्वास और संतोष की भावना विकसित हुई है।

श्रीमती कोर्राम ने बताया कि योजना से प्राप्त राशि का उपयोग वे अपनी दोनों बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जमा कर रही हैं। साथ ही इस सहायता राशि से पौष्टिक आहार की व्यवस्था भी संभव हो पा रही है, जिससे पूरे परिवार के स्वास्थ्य स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है।12वीं तक शिक्षित श्रीमती श्यामबती कोर्राम के लिए महतारी वंदन योजना आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत आधार बनकर उभरी है। यह योजना उन्हें न केवल आर्थिक संबल प्रदान कर रही है, बल्कि समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का आत्मविश्वास भी दे रही है।

श्रीमती श्यामबती कोर्राम ने महतारी वंदन योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना महिलाओं के जीवन में सुरक्षा, स्वाभिमान और सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बन रही है तथा माताओं को अपने बच्चों के भविष्य के प्रति आश्वस्त कर रही है।

Photo of admin adminFebruary 6, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

धूमधाम से संपन्न हुआ राज उत्सव का समापन

धूमधाम से संपन्न हुआ राज उत्सव का समापन

November 5, 2025
छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों का युक्तियुक्त निर्धारण, पारदर्शिता और सरलता की दिशा में बड़ा कदम….

छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों का युक्तियुक्त निर्धारण, पारदर्शिता और सरलता की दिशा में बड़ा कदम….

December 20, 2025
फाइनेंस कंपनी में घोटाला: लोन की वसूली की रकम हड़पने पर छह कर्मचारी गिरफ्तार

फाइनेंस कंपनी में घोटाला: लोन की वसूली की रकम हड़पने पर छह कर्मचारी गिरफ्तार

November 10, 2025

हिमालय में गूँजी जशपुर की गूंज: आदिवासी युवाओं ने जगतसुख पीक पर खोला नया मार्ग

October 30, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button