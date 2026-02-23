मध्यप्रदेशराज्य

IAS पति से तलाक, 20 साल बड़े कांग्रेस नेता से शादी, 19 साल बाद रिश्ते में मिला धोखा

भोपाल
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस नेता की पत्नी ने अपनी ही पति पर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के नेता डॉ महेंद्र सिंह चौहान की दूसरी पत्नी शिखा सिंह के आरोपों ने राजधानी भोपाल में हड़कंप मचा दिया है। शिखा ने हबीबगंज थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए अपने पति पर 'स्लो पॉइजन' देने और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है।

जूस में जहर देने का आरोप
शिखा सिंह का दावा है कि उनके पति ने एक दिन उन्हें प्यार से जूस का गिलास थमाया, लेकिन उस जूस में मौत का सामान मिला था। शिखा के मुताबिक, जूस पीने के कुछ ही देर बाद मेरी हालत बिगड़ने लगी, शरीर साथ छोड़ने लगा और मैं बेसुध होकर गिर गई। जब अस्पताल में आंख खुली, तब समझ आया कि मुझे जहर दिया गया था। शिखा ने पुलिस को बताया कि उनके पति के पास दो लाइसेंसी बंदूकें हैं और वह अपनी जान को लेकर बेहद खौफ में हैं।

IAS से तोड़वा दी शादी
आपको बता दें कि यह हाई-प्रोफाइल ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। शिखा सिंह का आरोप है कि महेंद्र सिंह ने ही साजिश रचकर उनकी पहली शादी एक आईएएस अफसर से तुड़वाई थी। अब 19 साल पुराने इस रिश्ते में दहेज प्रताड़ना और मारपीट की एंट्री हो चुकी है। वहीं, महेंद्र सिंह चौहान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का नाम दिया है।

एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जहर वाले आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

उमेश तिवारी, एसीपी

महेन्द्र सिंह का कहना है कि जैसे ही मैंने उसे तलाक का नोटिस भेजा, उसने मुझे फंसाने के लिए यह जहरीली कहानी बुन ली। वह 15 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रही है। पुलिस महकमे में भी इस मामले को लेकर हलचल तेज है।

2007 में IAS से हुई थी शादी
शिखा सिंह की शादी 2007 में एक आईएएस अधिकारी से हुई थी। शिखा सिंह का दावा है कि महेंद्र सिंह चौहान के प्रभाव और दबाव में आकर उन्होंने अपने IAS पति को तलाक दिया। शिखा ने कहा कि इस शादी का उनके पिता ने विरोध किया था। शिखा सिंह ने अपने से 20 साल बड़े नेता से शादी कर ली थी।
पवन तिवारी

