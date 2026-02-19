छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

बोर्ड परीक्षाओं के पहले विद्यार्थियों को उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिया शुभकामना संदेश….

Photo of admin adminFebruary 19, 2026
1 minute read
बोर्ड परीक्षाओं के पहले विद्यार्थियों को उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिया शुभकामना संदेश….

रायपुर: उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की आगामी बोर्ड परीक्षाओं के पूर्व विद्यार्थियों को शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर विद्यार्थियों को दिए शुभकामना संदेश में सभी परीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रिय विद्यार्थियों छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएँ आरंभ होने जा रही हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ और आशीर्वाद। यह परीक्षाएँ केवल अंकउ प्राप्त करने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि आपके संयम, समर्पण और आत्मबल की भी कसौटी हैं।

परीक्षाएँ केवल अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि संयम, समर्पण और आत्मबल की कसौटी - उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा

मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे वर्ष आपने जो लगन और परिश्रम किया है, वह निश्चित ही आपको उत्कृष्ट सफलता दिलाएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आप आत्मविश्वास के साथ श्रेष्ठ प्रदर्शन करें। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दें। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों से भी आग्रह किया कि वे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाएँ और उन्हें शांत एवं संतुलित वातावरण प्रदान करें।

Photo of admin adminFebruary 19, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्ति उमंग: इस्कॉन मंदिर में 1100 किलो मालपुआ बना आकर्षण

August 16, 2025
वनमंत्री केदार कश्यप ने 3.74 करोड़ रूपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमिपूजन…

वनमंत्री केदार कश्यप ने 3.74 करोड़ रूपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमिपूजन…

August 28, 2025
आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत मिलेगा आवास : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत मिलेगा आवास : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

November 29, 2024

रेलवे की नई व्यवस्था फेल: टिकट देने वाले टीटीई नदारद, यात्रियों को करना पड़ा इंतज़ार

August 28, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button