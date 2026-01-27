छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से क्रेडाई और रियल एस्टेट के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य मुलाकात…..

Photo of admin adminJanuary 27, 2026
Less than a minute
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से क्रेडाई और रियल एस्टेट के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य मुलाकात…..

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में क्रेडाई और रियल एस्टेट के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की।

इस दौरान क्रेडाई प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री साय को आने वाले माह में विकसित भारत 2047 की थीम पर राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले नेशनल कन्वेशन के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने सफल आयोजन के लिए अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर क्रेडाई के अध्यक्ष श्री पंकज लाहोटी, श्री संजय रहेजा, श्री अभिषेक बछावत सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

Photo of admin adminJanuary 27, 2026
Less than a minute
Photo of admin

admin

Related Articles

राज्यपाल डेका ने अमिताभ जैन को मुख्य सूचना आयुक्त एवं अग्रवाल और मिश्रा को राज्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई….

राज्यपाल डेका ने अमिताभ जैन को मुख्य सूचना आयुक्त एवं अग्रवाल और मिश्रा को राज्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई….

January 19, 2026
8 साल की बेटी संग मां ने किया आत्मदाह, घर में मिली दोनों की अधजली लाश

8 साल की बेटी संग मां ने किया आत्मदाह, घर में मिली दोनों की अधजली लाश

July 21, 2025

21 नक्सलियों के आत्मसमर्पण का गृह मंत्री विजय शर्मा ने किया स्वागत, कहा- निर्धारित समय तक समाप्त होगा नक्सलवाद

October 26, 2025
तोमर बंधुओं की जमानत खारिज, पत्नी और भतीजे को मिली बेल; पुलिस पर परिवार को फंसाने के आरोप

तोमर बंधुओं की जमानत खारिज, पत्नी और भतीजे को मिली बेल; पुलिस पर परिवार को फंसाने के आरोप

November 4, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button