छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग के विस्तार की बड़ी पहल, जनजातीय क्षेत्रों में प्रतिभा खोज अभियान चलेगा

डॉ. राकेश मिश्र (राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन) के साथ प्रदेश भर में दौरे की योजना, नए खिलाड़ियों को जोड़ने और सागी रामकृष्णन ट्रॉफी 2026 में भागीदारी पर संवाद

रायपुर।छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग खेल के विकास और नई प्रतिभाओं को आगे लाने के उद्देश्य से सर्किट हाउस सिविल लाइन रायपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न जिलों से आए बॉक्सिंग प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों तथा खेल संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया और प्रदेश में अब तक संचालित बॉक्सिंग गतिविधियों की समीक्षा की।

बैठक में प्रदेश में बॉक्सिंग को मजबूत करने तथा अधिक से अधिक युवाओं को इस खेल से जोड़ने के लिए विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा की गई। उपस्थित सदस्यों ने निर्णय लिया कि डॉ. राकेश मिश्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन (IABF) के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों, विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में दौरा कर प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के प्रतिभावान युवाओं को बॉक्सिंग से जोड़कर उन्हें प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

बैठक में यह भी सहमति बनी कि प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा और आगामी सागी रामकृष्ण ट्रॉफी 2026 भीमावरम आन्ध्रप्रदेश में छत्तीसगढ़ से भी खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण शिविर और संगठन विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस अवसर पर प्रदेश खेल एवं कला सह-प्रमुख श्री अमन यादव ने आगामी कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग के प्रति युवाओं में तेजी से रुचि बढ़ रही है और संगठित प्रयासों के माध्यम से प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई जा सकती है।

बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे:

श्री लखन साहू (संचालक, राजहरा मार्शल आर्ट क्लब), श्री मोरध्वज पैंकरा (प्रदेश मंत्री, भाजपा युवा मोर्चा छत्तीसगढ़), अधिवक्ता अंजिनेश शुक्ला (प्रदेश पदाधिकारी, भाजपा युवा मोर्चा), श्री श्रेणिक बोथरा (प्रदेश सह-कोषाध्यक्ष), श्री अमन यादव (प्रदेश खेल एवं कला सह-प्रमुख), श्री नवीन दास (वरिष्ठ बॉक्सिंग कोच), श्री प्रणव शंकर साहू, श्री योगेश साहू, सुश्री तनुजा साहू, श्री शुभम निषाद तथा श्री विकास दीवान सहित अनेक खेलप्रेमी एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।