छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

मुद्रा लोन से साकार हुआ सपना, बुढाडांड की प्रीति गुप्ता बनीं लखपति दीदी, सालाना लगभग 2.50 लाख रुपए की हो रही आमदनी, गांव की महिलाओं के लिए बनी प्रेरणास्रोत….

Photo of admin adminFebruary 17, 2026
1 minute read
मुद्रा लोन से साकार हुआ सपना, बुढाडांड की प्रीति गुप्ता बनीं लखपति दीदी, सालाना लगभग 2.50 लाख रुपए की हो रही आमदनी, गांव की महिलाओं के लिए बनी प्रेरणास्रोत….

रायपुर: अपने दुकान में सौंदर्य प्रसाधन से लेकर घरेलू सामान का विक्रय करती प्रीति गुप्ता महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। वह उत्साह से बताती है कि मुद्रा लोन की मदद से वह अपना व्यापार खड़ा कर पाई है। लक्ष्मी स्व-सहायता समूह से जुड़ी प्रीति ने बताया कि उन्हें 01 लाख रुपए मुद्रा लोन के रूप में मिला था। आज वह अपने व्यापार से सालाना लगभग 2.50 लाख रुपए तक कमाई कर पाती है।

जशपुर जिला के विकासखंड बगीचा के ग्राम बुढाडांड की रहने वाली प्रीति गुप्ता ने मुद्रा लोन लेकर दुर्गा श्रृंगार एवं किराना दुकान की शुरुआत की। प्रारंभ में छोटे स्तर पर दुकान संचालित करने वाली प्रीति ने धीरे-धीरे ग्राहकों की जरूरतों को समझते हुए दुकान का विस्तार किया। आज उनकी दुकान गांव की प्रमुख दुकानों में गिनी जाती है। सौंदर्य प्रसाधन से लेकर हर जरूरत का सामान उनकी दुकान में उपलब्ध है। मुद्रा लोन से मिली आर्थिक सहायता एवं मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि आज वे प्रतिवर्ष लगभग 2.50 लाख का शुद्ध लाभ कमा रही हैं। उन्होंने अपने आत्मविश्वास, परिश्रम और बिहान योजना के सहयोग से लखपति दीदी बनने का सपना साकार किया है।

प्रीति गुप्ता, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं की सशक्तीकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की वजह से आज मेरे जैसी कितनी महिलाएं आत्मनिर्भर हो पाई हैं। उन्होंने कहा कि बिहान ने मुझे अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर दिया। प्रीति गुप्ता आज कई महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन चुकी हैं, जो अपनी मेहनत और संकल्प से आर्थिक स्वतंत्रता की नई मिसाल कायम कर रही हैं।

Photo of admin adminFebruary 17, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई जामगांव एम : ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को नया बल….

केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई जामगांव एम : ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को नया बल….

December 31, 2025
गौरेला पेंड्रा मरवाही : धान खरीदी के पहले दिन दो केंद्रों में आठ किसानों ने बेचा 506.80 क्विंटल धान

गौरेला पेंड्रा मरवाही : धान खरीदी के पहले दिन दो केंद्रों में आठ किसानों ने बेचा 506.80 क्विंटल धान

November 16, 2025
बड़ी प्रशासनिक अपडेट: राज्य पुलिस सेवा के 7 अधिकारी बने IPS, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

बड़ी प्रशासनिक अपडेट: राज्य पुलिस सेवा के 7 अधिकारी बने IPS, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

August 27, 2025
भोरमदेव पदयात्रा का भव्य आयोजन पहले सोमवार को, डिप्टी सीएम सहित हजारों श्रद्धालु लेंगे भाग

भोरमदेव पदयात्रा का भव्य आयोजन पहले सोमवार को, डिप्टी सीएम सहित हजारों श्रद्धालु लेंगे भाग

July 14, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button