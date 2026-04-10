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5 कार्यों के लिए 90 लाख स्वीकृत: उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृति आदेश जारी….

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5 कार्यों के लिए 90 लाख स्वीकृत: उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृति आदेश जारी….

रायपुर: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रायपुर जिले के खरोरा नगर पंचायत में पांच कार्यों के लिए अधोसंरचना मद से 89 लाख 96 हजार रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास ने खरोरा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-8 में शहीद खिलानंद साहू प्रतीक्षा बस स्टैंड में क्रांकीट निर्माण एवं रिपेयरिंग कार्य के लिए 25 लाख 78 हजार रुपए, डॉ. भीमराव अंबेडकर भवन परिसर में बाउंड्रीवॉल के लिए 29 लाख 57 हजार रुपए तथा बस स्टैंड से अटल परिसर तक आर.सी.सी. नाली एवं रोड क्रॉसिंग पुलिया के निर्माण के लिए 17 लाख 54 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं।

विभाग ने वार्ड क्रमांक-10 में गधिया तालाब में शेड एवं महतारी घाट के लिए 6 लाख 72 हजार रुपए और वार्ड क्रमांक-13 में आर.सी.सी. नाली चेम्बर के साथ एन.पी.-3/प्रेस्ड क्रांकीट पाइप नाली के निर्माण के लिए 10 लाख 35 हजार रुपए की मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री श्री अरुण साव ने सभी कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

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