शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर हो बेहतर क्रियान्वयन – प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन…..

रायपुर: वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री तथा खैरागढ़–छुईखदान–गंडई जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज जिला कलेक्टोरेट खैरागढ़ के सभाकक्ष में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर जिले में संचालित विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में खैरागढ़ विधायक श्रीमती यशोदा वर्मा, डोंगरगढ़ विधायक श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, जनपद पंचायत खैरागढ़ की अध्यक्ष श्रीमती राजेश्री त्रिपाठी
कलेक्टर श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल,
वनमंडलाधिकारी श्री पंकज सिंह राजपूत, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रेम कुमार पटेल, अपर कलेक्टर श्री सुरेंद्र कुमार ठाकुर सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में प्रभारी मंत्री श्री देवांगन ने केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पहुँचना चाहिए और इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।

प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को जिम्मेदारीपूर्वक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जनहित को सर्वोपरि रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि योजनाओं की सफलता तभी संभव है, जब उनका वास्तविक लाभ आम नागरिकों को मिले।

हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना प्राथमिकता – प्रभारी मंत्री

बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा है कि शासन की हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि खैरागढ़ एक नया जिला है, संसाधनों की सीमाएँ हैं, लेकिन आने वाले समय में सरकार क्षेत्र के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देगी।

शिक्षा विभाग पर विशेष जोर

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री श्री देवांगन ने विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित कक्षाओं एवं सतत मूल्यांकन पर जोर देते हुए कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा अभिभावकों से समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग को शत-प्रतिशत लक्ष्य के निर्देश

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने जिले में सभी पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड एवं व्यवंदन कार्ड शत-प्रतिशत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्डों के माध्यम से उपचार की सुविधा सभी शासकीय एवं निजी अस्पतालों में उपलब्ध हो तथा योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर हितग्राहियों को बिना किसी बाधा के लाभ दिलाया जाए।

जल जीवन मिशन पर निगरानी के निर्देश

जल जीवन मिशन की समीक्षा में मंत्री श्री देवांगन ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि केवल योजना पूर्ण करना ही नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि हर घर तक नियमित रूप से शुद्ध पेयजल पहुँचे।

कलेक्टर ने जिले की नवाचारपूर्ण पहलों की दी जानकारी

कलेक्टर श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने बैठक में जिले में किए जा रहे नवाचारपूर्ण एवं जनहितकारी कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले की पहचान सशक्त करने हेतु जिला लोगो निर्माण, जिला थीम एवं प्रोफेशनल वीडियोग्राफी कराई गई है।

कृषि एवं आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में पान के विकास, खेक्सी की आधुनिक खेती, स्वर्णोपज महिला किसान उत्पादक समूह तथा ‘नमो ड्रोन दीदी’ पहल के माध्यम से किसानों एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। युवाओं के लिए ‘प्रज्ञावृत्ति स्टूडियो’ की स्थापना कर कैरियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।

घोटा पुलिस कैंप क्षेत्र में रोजगारमूलक गतिविधियाँ प्रारंभ की गई हैं। पर्यटन विकास के तहत छिंदारी के परिंदे एवं बैतल रानी देवगुड़ी को विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा राज्यपाल द्वारा गोद लिए गए ग्राम सोनपुरी में विकास कार्य तथा जनभागीदारी से प्लेनेटोरियम स्थापना जैसी पहल से शिक्षा एवं विज्ञान को बढ़ावा मिला है।

इस दौरान क्षेत्र के दोनों विधायकों ने भी मंत्री श्री देवांगन को जिले की समस्याओं से अवगत कराया गया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, शिक्षा, श्रम, रोजगार, वन, महिला एवं बाल विकास, मत्स्य, उद्यानिकी सहित अन्य विभागीय योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

