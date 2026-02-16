छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

राज्य सरकार की प्रतिबद्धता श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना – श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े….

रायपुर: तिलसिंवा सूरजपुर ऑडिटोरियम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मुख्य आतिथ्य में श्रमिक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें केंद्रीय बजट के प्रावधानों पर उपस्थित श्रमिक बंधुओं को जानकारी दी गई।

इसके साथ ही श्रम विभाग द्वारा उपस्थित श्रमिक वर्ग को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया। इसके साथ ही श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के संबध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी। ताकि प्रत्येक पात्र श्रमिक श्रम विभाग की योजनाओं से जुड़ सकें और संचालित योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।

कार्यक्रम के माध्यम से आज जिले के 2539 हितग्राहियों को राशि 99 लाख 66 हज़ार 627 राशि से लाभान्वित किया गया। इसके साथ ही 03 योजनाओं (मिनिमहतारी जतन योजना ,सियान योजना,नोनिहाल छात्रवृत्ति योजना) के डेमोचेक का वितरण किया गया। मंच में हितग्राहियों से जन संवाद भी किया जिसमें श्री योगेश कुमार मानिकपुरी श्रीमती दुलेश्वरी, सुश्री यांत्री व श्री राज कुमार शामिल थे।

इस अवसर पर श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने श्रमिक जन संवाद और सम्मेलन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि श्रमिक जन संवाद व सम्मेलन का मुख्य उद्येश्य श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित वर्ग को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। उन्होंने आगे कहा, यह एक कार्यक्रम नहीं बल्कि शासन और श्रमिको के बीच सीधे संवाद का एक सशक्त माध्यम है। इन सम्मेलनों के माध्यम से राज्य सरकार की प्रतिबद्धता श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की है। उन्होंने आए श्रमिक जनों को मेहनतकश वर्ग बताते हुए उनका मंच पर सम्मान किया।

सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने अपने उद्धबोधन में कहा कि श्रमिक प्रदेश की इमारत खड़ी करते है। सड़कें हों, भवन हों, पुल हों या कोई भी निर्माण कार्य – हर जगह श्रमिकों का अमूल्य योगदान है। आपकी मेहनत के बिना विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी मेहनत के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा सड़कें हों, भवन हों, पुल हों या कोई भी निर्माण कार्य – हर जगह श्रमिकों का अमूल्य योगदान है। उन्होंने कहा श्रमिक बंधुओ की मेहनत के बिना विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

विधायक प्रतापपुर श्रीमती शकुंतला पोर्ते ने उपस्थित जनो को उद्धबोधित करते हुए कहा कि श्रमिक संवाद जैसे कार्यक्रमों का उद्येश्य शासन और श्रमिकों के बीच की दूरी को समाप्त करना है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुंच सकें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र व समाज की नींव उनके श्रमिक होते है।

श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा ने उपस्थित श्रमिक बंधुओं को केंद्रीय बजट के प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बजट श्रमिकों, किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण पर केंद्रित है, जिसमें रोजगार सृजन, एमएसएमई प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा विस्तार और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है।

उन्होंने बजट को अंत्योदय प्रेरित बताते हुए महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, स्टार्टअप और डिजिटल पारदर्शिता के प्रावधानों को विकसित भारत की दिशा में अहम बताया। इसके साथ ही उन्होंने श्रम विभाग की योजनाओं के साथ जुड़ने की बात कही। उन्होंने कहा राज्य शासन श्रमिकों के कल्याण और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सशक्त है। सरकार ने श्रमिकों के हित के लिए कई योजनाएं लागू की है, जिनका लाभ श्रमिक बंधु उठा सकते है।

इस अवसर पर पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष श्री भीमसेन अग्रवाल, सूरजपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष श्री बाबूलाल अग्रवाल, श्री मुरली मनोहर सोनी, श्री संदीप अग्रवाल, जनप्रतिनिधिगण, श्रमिक बंधु, जिले के गणमान्य नागरिक, कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन, श्रम अधिकारी श्री एलेन मिंज व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

