छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

रायपुर नगर निगम में 11 कार्यों के लिए 2.34 करोड़ स्वीकृत : उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृति आदेश जारी…..

Photo of admin adminJanuary 7, 2026
1 minute read
रायपुर नगर निगम में 11 कार्यों के लिए 2.34 करोड़ स्वीकृत : उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृति आदेश जारी…..

रायपुर: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 11 कार्यों के लिए दो करोड़ 34 लाख 44 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित अधोसंरचना मद से ये कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रायपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक-8 महात्मा गांधी वार्ड में दो सी.सी. रोड के लिए क्रमशः साढ़े नौ लाख रुपए और नौ लाख 98 हजार रुपए मंजूर किए हैं। विभाग द्वारा महात्मा गांधी वार्ड में ही सी.सी. रोड और नाली निर्माण के लिए 16 लाख 70 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वार्ड क्रमांक-3 संत कबीर दास वार्ड में तीन सी.सी. रोड व नालियों के निर्माण के लिए 30 लाख रुपए तथा 19-19 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने वार्ड क्रमांक-5 बंजारी माता वार्ड में पांच कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की है। इनमें 35 लाख रुपए तथा 18 लाख 44 हजार रुपए लागत के दो सी.सी. रोड व पुलिया निर्माण के कार्य शामिल हैं। बंजारी माता वार्ड में दो सी.सी. रोड के लिए 17 लाख 69 हजार रुपए एवं 19 लाख 13 हजार रुपए के साथ ही विभाग द्वारा सड़क व नाली निर्माण के लिए 40 लाख 44 रुपए की भी मंजूरी प्रदान की गई है।

Photo of admin adminJanuary 7, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के साथ मां दंतेश्वरी की पूजा-अर्चना की

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के साथ मां दंतेश्वरी की पूजा-अर्चना की

April 5, 2025
CG News: प्रदेश में युक्तियुक्तकरण से शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार, अब एक भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं…

CG News: प्रदेश में युक्तियुक्तकरण से शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार, अब एक भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं…

July 4, 2025
नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, दो लाख के इनामी सहित तीन नक्सली गिरफ्तार

नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, दो लाख के इनामी सहित तीन नक्सली गिरफ्तार

August 2, 2025
एमपी ट्रैवल मार्ट में छत्तीसगढ़ पर्यटन की गूंज: अवसरों का छत्तीसगढ़ थीम बना आकर्षण का केन्द्र, 27 देशों के प्रतिनिधि और 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स ने लिया भाग….

एमपी ट्रैवल मार्ट में छत्तीसगढ़ पर्यटन की गूंज: अवसरों का छत्तीसगढ़ थीम बना आकर्षण का केन्द्र, 27 देशों के प्रतिनिधि और 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स ने लिया भाग….

October 13, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button