कामधेनु विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र-छात्राओं का मिलन समारोह संपन्न…

रायपुर: दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग में कुलपति डॉ.आर.आर.बी. सिंह के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र-छात्राओं का मिलन समारोह एलुमनाई मीट-2025 संपन्न हुआ। इस मौके पर ‘स्ट्रेदनिंग द प्रोफेसनल्स अलाईन्स अमंग एलुमनाई विषय पर राष्ट्रीय सेमीनार आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों जैसे जम्मूकश्मीर पंजाब, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखंण्ड, गुजरात, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा छत्तीसगढ़ से कुल 400 पूर्व छात्रों ने भाग लिया। इसके साथ ही कतर, कनाड़ा व अमेरिका से 05 छात्र उपस्थित रहे । पूर्व छात्र छात्राओं से इस दौरान अपने अपने अनुभवों को साझा किया।

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथिगणों में अहिरवारा विधायक श्री डोमनलाल कोर्सवाडा , श्री ललित चंद्राकर जी विधायक दुर्ग ग्रामीण श्री रिकेश सेन जी विधायक वैशालीनगर भिलाई के साथ-साथ अधिष्ठाता डॉ. संजय शाक्य डॉ मनोज गेंदले, डॉ. सुधीर उपरीत विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ बीपी राठिया उपस्थित थे। वहीं विशेष अतिथिगणों में मीनल सिंह, श्रीमती पायल अहवाल ही कंके, चूय व ब्रिगेडियर डॉ अमित रस्तोगी उपस्थित थे।

विधायक श्री कोर्सेवाडा ने कहा कि गर्व की बात है कि इस संस्था में उत्तीर्ण छात्र शासन में पशु चिकित्सक के रूप में, सेना में, बैंकिन में, कार्पोस्ट के क्षेत्र में , पुलिस सेवा, प्रशासनिक अधिकारी सहित अन्य पदों पर अपनी सेवायें दे रहे है और विश्वविद्यालय प्रदेश एवं देश का नाम रोशन कर रहे है।

सभी पूर्व छात्र अपने पुराने साथियों, अध्यापकों से मिलकर बहुत आनंदित हुये तथा अधिष्ठाता छात्र कल्याण ने अपनें स्वागत भाषण में बताया कि हमारा 40 साल पुराना रिश्ता है जो आज एक बार फिर जीवंत हो उठा है और यह एक स्वाभाविक पल है कि हम सब यहाँ साथ है तथा एक दूसरे को सहयोग करने के लिये प्रतिबद्ध है।

विधायक श्री कार्सवाडा जी ने कहा कि आज का दिन समी का याद करने का दिन है । श्री ललित धन्दकार जी ने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य के विकास में आप सभी को हर तरह से सहायोग करेगी। श्री रिकेश सेन जी ने कहा कि यह कार्यक्रम एक उत्सव है। यह पल हमेशा यादगार रहेगा।

कार्यक्रम में श्री विजय अग्रवाल सीनियर पुलिस अधिक्षक दुर्ग उपस्थित हुये अतिथिगणों ने एलमनाई मीट के आयोजन की महत्ता बताई।

श्री अग्रवाल ने बताया कि यहाँ उपस्थित सभी पशु चिकित्सका अपना काम की खुबी से कर रहे है ।