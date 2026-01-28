छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे में संबल…..

Photo of admin adminJanuary 28, 2026
1 minute read
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे में संबल…..

रायपुर: केन्द्र शासन द्वारा असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे में संबल देने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, खेतिहर मजदूर सहित असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद प्रति माह 03 हजार रूपए की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें श्रमिक द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार द्वारा भी जमा की जाती है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

श्रम पदाधिकारी मुंगेली श्री अभिषेक सिंह ने बताया कि योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के वे श्रमिक उठा सकते हैं, जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपए या उससे कम हो। लाभार्थी का ईपीएफओ, ईएसआईसी या एनपीएस का सदस्य नहीं होना चाहिए और वह आयकर दाता भी न हो। अंशदान आयु के अनुसार तय है। 18 वर्ष की आयु में जुड़ने पर मात्र 55 रूपए प्रतिमाह, जबकि 40 वर्ष की आयु में जुड़ने पर 200 रूपए प्रतिमाह अंशदान निर्धारित है। इच्छुक श्रमिक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और नामिनी का विवरण आवश्यक है। इसके अलावा लाभार्थी स्वयं www.maandhan.in पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

Photo of admin adminJanuary 28, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

नवा रायपुर में विकास की गहन समीक्षा: मंत्री ओपी चौधरी ने बताया संतुलित और आधुनिक विकास पर जोर

नवा रायपुर में विकास की गहन समीक्षा: मंत्री ओपी चौधरी ने बताया संतुलित और आधुनिक विकास पर जोर

October 15, 2025
शासन की योजनाओं से बदली ज़िंदगी: प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला पक्का मकान, लोगों के चेहरे पर दिखी खुशियों की चमक…

शासन की योजनाओं से बदली ज़िंदगी: प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला पक्का मकान, लोगों के चेहरे पर दिखी खुशियों की चमक…

July 17, 2025
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा का किया आत्मीय स्वागत….

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा का किया आत्मीय स्वागत….

December 22, 2025
बासिंग सुरक्षा कैंप में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सुरक्षा बलों को गस्त करने के लिए 50 बाइक को जवानों के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

बासिंग सुरक्षा कैंप में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सुरक्षा बलों को गस्त करने के लिए 50 बाइक को जवानों के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

May 23, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button