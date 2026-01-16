मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने उचित मूल्य दुकान सह गोदाम का किया लोकार्पण….

रायपुर: महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाडे ने आज सूरजपुर जिले के लटोरी तहसील के संजयनगर में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती रजवाड़े ने कहा कि यह भवन पंचायत के राशनकार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा साबित होगा।

नवनिर्मित भवन से पंचायत के 436 राशनकार्ड धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा दुकान संचालनकर्ता समूह को भी किराए के भवन में संचालन से मुक्ति मिलेगी, जो उनके लिए राहत की बात है।

खाद्यान्न भंडारण में होगी सुविधा

नवीन भवन में खाद्यान्न के वैज्ञानिक और गुणवत्तापूर्ण भंडारण की समुचित व्यवस्था की गई है। इससे खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने में सहूलियत होगी और ग्रामीणों को बेहतर गुणवत्ता का राशन उपलब्ध हो सकेगा।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सरकार जनता की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे इस सुविधा का समुचित उपयोग करें। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायत सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।