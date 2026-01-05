छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

मंत्री रामविचार नेताम ने 266 हितग्राहियों को शौचालय निर्माण हेतु डीबीटी से 31.92 लाख रुपये किए अंतरित….

Photo of admin adminJanuary 5, 2026
1 minute read
मंत्री रामविचार नेताम ने 266 हितग्राहियों को शौचालय निर्माण हेतु डीबीटी से 31.92 लाख रुपये किए अंतरित….

रायपुर: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से गांव-गांव में स्वच्छता की एक नई जागरूकता आई है। अब प्रत्येक परिवार खुले में शौच से परहेज कर अपने सम्मान और स्वास्थ्य के लिए पक्के जलवाहित शौचालयों का नियमित उपयोग कर रहा है। इसी क्रम में आदिम जाति विकास मंत्री एवं कोरिया जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामविचार नेताम ने बटन दबाकर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत 266 हितग्राहियों को शौचालय निर्माण हेतु 31 लाख 92 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से उनके बैंक खातों में अंतरित की।

प्रभारी मंत्री श्री नेताम गत दिवस जिले में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की। लाभान्वित हितग्राहियों में जनपद पंचायत सोनहत के 97 तथा जनपद पंचायत बैकुंठपुर के 169 हितग्राही शामिल हैं।

इस अवसर पर भारतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती रेणुका सिंह, कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक श्री रवि कुमार कुर्रे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मोहित पैकरा, उपाध्यक्ष श्रीमती वंदना राजवाड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रभारी मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जिले में स्वच्छता की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। शौचालय निर्माण से न केवल स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा मिला है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सकारात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में पहुंचने से प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनी है।

Photo of admin adminJanuary 5, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

मुख्यमंत्री ने बगिया में किया तीन विद्युत केन्द्र का लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने बगिया में किया तीन विद्युत केन्द्र का लोकार्पण

September 26, 2024
मुख्यमंत्री की विशेष पहल से मिली नई सुविधा

मुख्यमंत्री की विशेष पहल से मिली नई सुविधा

June 29, 2024
पुरंदर मिश्रा के प्रयासों से रायपुर उत्तर को मिली 23.38 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात

पुरंदर मिश्रा के प्रयासों से रायपुर उत्तर को मिली 23.38 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात

July 16, 2025
कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक

July 26, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button