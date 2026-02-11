छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

महतारी वंदन योजना बनी महिला सशक्तिकरण की मजबूत आधारशिला, श्रीमती ग्रीसलता साहू ने सिलाई कार्य से बढ़ाया आत्मनिर्भरता की ओर कदम….

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना प्रदेश की महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्थिरता का मजबूत आधार बनकर उभर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में लागू इस योजना से कोंडागांव जिले के माकड़ी विकासखंड अंतर्गत ग्राम बड़गांव निवासी श्रीमती ग्रीसलता साहू को आर्थिक संबल मिला है।

श्रीमती ग्रीसलता साहू ने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह प्राप्त होने वाली सहायता राशि का रचनात्मक उपयोग करते हुए घर पर ही कपड़ा सिलाई का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने योजना की राशि को बचत कर सिलाई मशीन खरीदी और छोटे स्तर पर स्वरोजगार की शुरुआत की, जिससे आज उन्हें नियमित आय प्राप्त हो रही है।

सिलाई कार्य से अर्जित अतिरिक्त आमदनी से परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इससे बच्चों के बेहतर पालन-पोषण के साथ-साथ घरेलू जरूरतों की पूर्ति सहज हुई है और पति पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव भी कम हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने तथा महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रभावी और दूरदर्शी पहल सिद्ध हो रही है, जो प्रदेशभर के परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है।

