स्थानीय कलाकारों को अधिक से अधिक अवसर मिले, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गरिमामयी ढंग से मैनपाट महोत्सव सम्पन्न हो- मंत्री राजेश अग्रवाल…..

रायपुर: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को अंबिकापुर जिला पंचायत सभाकक्ष में मैनपाट महोत्सव 2026 के आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कलेक्टर श्री अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ श्री विनय अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

तीन दिवसीय भव्य आयोजन की रूपरेखा तय

विगत वर्षों की तर्ज पर इस बार भी मैनपाट महोत्सव 2026 का आयोजन फरवरी माह में संभावित तिथि 13, 14 एवं 15 फरवरी को रोपाखार जलाशय के समीप किया जाएगा। बैठक में महोत्सव को भव्य और गरिमामय बनाने के उद्देश्य से विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम की रूपरेखा में तिथि, समय, अतिथियों का स्वागत, कलाकारों का चयन, विभिन्न प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभागीय स्टॉल, एडवेंचर एक्टिविटी सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया। मंत्री श्री अग्रवाल ने समन्वित प्रयास पर जोर दिया।

स्थानीय कलाकारों और दुकानदारों को प्राथमिकता, गरिमापूर्ण आयोजन के निर्देश

मंत्री श्री अग्रवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि महोत्सव में स्थानीय कलाकारों, स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राओं को अधिक से अधिक मंच प्रदान किया जाए। उन्होंने स्थानीय दुकानदारों को स्टॉल आवंटन के लिए स्थान उपलब्ध कराने के आदेश दिए, जिसमें निजी संस्थान भी भाग ले सकें। इसके लिए आवेदन आमंत्रित करने को कहा गया।

मनोरंजन, खेल गतिविधियों और स्टॉलों के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करने के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग, वन विभाग सहित अन्य विभागों से अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन करने को कहा। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरिमामयी ढंग से आयोजन संपन्न हो, इसके लिए शासन-प्रशासन पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करें। मैनपाट महोत्सव छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने का प्रमुख मंच बनेगा, जो पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।