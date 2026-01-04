छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
जनदर्शन 2026: मुख्यमंत्री निवास में 8 जनवरी गुरुवार को होगा जनदर्शन, सीएम विष्णु देव साय करेंगे जनता से मुलाकात, अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश…
रायपुर: मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में 08 जनवरी गुरुवार को जनदर्शन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय इस अवसर पर प्रदेशवासियों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समयबद्ध समाधान मिल सके।