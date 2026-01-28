सड़क सुरक्षा, ब्लैक स्पॉट सुधार, साइनेज, सोलर आरपीएम, सोलर स्टड, मिडियन मार्कर एवं सुरक्षा उपायों की दी गई जानकारी….

रायपुर: राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने आधुनिक तकनीकों के प्रभावी उपयोग पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में सड़क सुरक्षा, ब्लैक स्पॉट सुधार, साइनेज की भूमिका, सोलर आरपीएम, सोलर स्टड, मिडियन मार्कर सहित अन्य सुरक्षा उपायों की भी जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि तकनीक आधारित उपायों को सही ढंग से लागू कर सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए एनएचएआई क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी श्री प्रदीप कुमार लाल ने कहा कि सड़क सुरक्षा एनएचएआई की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए लगातार नवाचार व तकनीकी समाधान अपनाए जा रहे हैं।

इस मौके पर थ्रीएम (3M) कंपनी की ओर से श्री अमित रावड़े, डॉ. हरश्रृंगार पटेल, श्री अंकित कुमार और श्री दिनेश देशमुख ने सुरक्षा उपकरणों की उपयोगिता के बारे में बताया। कार्यशाला में परियोजना कार्यान्वयन इकाई कोरबा के परियोजना निदेशक श्री डी.डी. पार्लावर, बिलासपुर से श्री मुकेश कुमार, अभनपुर से श्री शमशेर सिंह और रायपुर से श्री दिग्विजय सिंह सहित टोल मैनेजर्स, इंजीनियर्स, प्रबंधक, अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।