छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने चंदपुरिहा कंसोधन वैश्य गुप्ता समाज को सामुदायिक भवन की दी सौगात….

Photo of admin adminMarch 1, 2026
1 minute read
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने चंदपुरिहा कंसोधन वैश्य गुप्ता समाज को सामुदायिक भवन की दी सौगात….

रायपुर: वाणिज्य उद्योग, श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने आज रविवार को कोरबा मे चंदपुरिहा कंसोधन वैश्य गुप्ता समाज को 25 लाख की लागत के सामुदायिक भवन की सौगात देते हुए निर्माण कार्य की आधारशिला रखी।

आज डीडीएम नहर मार्ग मे आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में महर्षि कश्यप ऋषि की पूजा अर्चना कर जिला खनिज न्यास मद से बनने वाले भवन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछली बार जब समाज के सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था तब समाज की मांग पर इस कार्य की सहर्ष घोषणा की थी। जिला खनिज न्यास मद से 25 लाख की लागत से भवन की स्वीकृत कराई गई, और आज आज सभी के उपस्थिति में भवन का भूमि पूजन किया जा रहा है।

25 लाख की लागत के भवन निर्माण कार्य का किया भूमिपूजन

साथ ही समाज के नवनिर्मित भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि कोरबा विधानसभा अंतर्गत सभी समाज की मांग अनुरूप उनके लिए सामुदायिक भवन, मंच, डोम शेड, बाउंड्री वॉल सहित महत्वपूर्ण विकास कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार में 800 करोड़ से अधिक की राशि के कार्यों की विगत 2 वर्षों में प्राप्त हो चुकी है, उन सभी कार्यों को तेजी से धरातल पर उतर जा रहा है।

महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने कहा कि कोरबा नगर निगम क्षेत्र आज विकास के नए आयाम लिख रहा है, बड़े निर्माण कार्यों के साथ-साथ छोटे कार्य भी जल्द से जल्द शुरू कराकर पूर्ण कराया जा रहे हैं, सामाजिक भवनो का विकास कराई जा रहे हैं। उद्योग मंत्री के नेतृत्व में आज फंड तेजी से जारी हो रही है, आज इसी का परिणाम है की विकास कार्यों का लाभ जनता को मिलने लगा है। यह क्रम निरंतर जारी रहेगा।

25 लाख की लागत के भवन निर्माण कार्य का किया भूमिपूजन

इस अवसर पर सभापति श्री नूतन ठाकुर , पार्षद श्रीमती मथुरा चंद्रा ,पार्षद श्री नरेंद्र देवांगन ,श्री राम कुमार साहू, श्री ईश्वर पटेल, श्री योगेश्वर प्रसाद गुप्ता ,डॉ पीयूष गुरु गोस्वामी , श्री राजेश गुप्ता, श्रीराम सेवक गुप्ता, श्री मलिक राम गुप्ता, श्री बालमुकुंद गुप्ता, श्री देवेंद्र गुप्ता, श्री मनोज गुप्ता, श्रीमती प्रभा गुप्ता, डॉ शुभम गुप्ता, श्रीमती सीमा गुप्ता, श्री राजीव गुप्ता, मंडल अध्यक्ष योगेश मिश्रा, श्री राकेश नागरमल, श्री विजय गुप्ता सहित समाज के गणमान्य लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

Photo of admin adminMarch 1, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

राज्यपाल डेका से छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष ने की सौजन्य भेंट

राज्यपाल डेका से छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष ने की सौजन्य भेंट

July 15, 2025

नक्सलियों को बड़ा झटका: पुलिस ने तीन जंगलों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए

November 2, 2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया एरोकॉन 2025 का शुभारंभ, कैंसर उपचार और शोध में मिलेगी नई दिशा…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया एरोकॉन 2025 का शुभारंभ, कैंसर उपचार और शोध में मिलेगी नई दिशा…

September 6, 2025
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की पुण्यतिथि पर उन्हें किया याद

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की पुण्यतिथि पर उन्हें किया याद

December 11, 2024
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button