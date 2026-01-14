मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रवास के दौरान कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी…..
रायपुर: प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का 16 जनवरी को पखांजूर में प्रस्तावित प्रवास कार्यक्रम के मद्देनज़र कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की मजिस्ट्रियल ड्यूटी लगाई है।
जारी आदेशानुसार कन्या शाला स्कूल ग्राउंड (हेलीपैड स्थल) में अतिरिक्त तहसीलदार कार्यपालिक दण्डाधिकारी पखांजूर श्री युवराज साहू की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार नर-नारायण सेवा आश्रम पखांजूर में नायब तहसीलदार दुर्गूकोंदल श्री सुमीत देवांगन, प्रभारी तहसीलदार बांदे श्री भरत लाल ब्रम्हेे, नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम (वीआईपी प्रवेश द्वार) में स्टॉल पर तहसीलदार चारामा श्री सत्येन्द्र शुक्ला और सरोना तहसीलदार श्री मोहित साहू, भूमिपूजन एवं लोकार्पण स्थल पर तहसीलदार अंतागढ़ श्री वीरेन्द्र नेताम, वीआईपी गेस्ट बैठक व्यवस्था में तहसीलदार दुर्गूकोंदल श्री कुलदीप ठाकुर, मीडिया बैठक व्यवस्था में तहसीलदार भानुप्रतापपुर श्री सुरेन्द्र उर्वशा, पुरुष दीर्घा बैठक व्यवस्था तहसीलदार कोरर श्री कृष्णकुमार पाटले की ड्यूटी लगाई गई है।
इसी प्रकार महिला दीर्घा बैठक व्यवस्था में नायब तहसीलदार चारामा श्रीमती हेमलता सलाम और नायब तहसीलदार कांकेर सुश्री दुर्गावती कुजूर, ग्रीन रूम व्यवस्था हेतु तहसीलदार पखांजूर श्री केतन भोयर, मंच व्यवस्था हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पखांजूर श्री टी.आर. देवांगन और अंतागढ़ श्री राहुल रजक, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पखांजूर में नायब तहसीलदार पखांजूर श्री विकास सैनी, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस माटोली में नायब तहसीलदार दुर्गूकोंदल श्री शुभम भगत और व्हीआईपी पार्किंग (घोड़ा चौक) हेतु अतिरिक्त तहसीलदार अंतागढ़ श्री अर्पण कुमार कुर्रे की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान अपर कलेक्टर एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी श्री ए.एस. पैकरा को कानून एवं शांति व्यवस्था का संपूर्ण प्रभार सौंपा गया है।