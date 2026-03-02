छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से मनेंद्रगढ़ के विकास के लिए 11 विकास कार्यों की मिली स्वीकृति…

Photo of admin adminMarch 2, 2026
1 minute read
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से मनेंद्रगढ़ के विकास के लिए 11 विकास कार्यों की मिली स्वीकृति…

रायपुर: मनेंद्रगढ़ में अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर निधि से 11 विकास कार्यों की स्वीकृति मिली है। इनकी कुल लागत लगभग दो करोड़ सात लाख रुपए है। मनेंद्रगढ़ के स्थानीय विधायक और राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के विकास को लेकर कृतसंकल्पित हैं और उनके विशेष प्रयासों से मनेंद्रगढ़ को इन विकास कार्यों की सौगात मिली है।

इन कार्यों में एमसीबी जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम पंचायत मुसरा के ग्राम धुमाडांड तेन्दुनाला में पुलिया निर्माण के लिए 15 लाख रूपए, नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ के सिद्धबाबा मंदिर घाट के एसी/डीसी हाई मास्ट लाईट एवं तडित चालत स्थापना कार्य के लिए 20 लाख रूपए, नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ के गुरुद्वारा चौक में एसी/डीसी हाई मास्ट लाईट एवं तडित चालत स्थापना कार्य हेतु 20 लाख रूपए, नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ हजारी चौक में एसी/डीसी हाई मास्ट लाईट एवं तडित चालत स्थापना कार्य के लिए 20 लाख रूपए, नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ के रेलवे स्टेशन में एसी/डीसी हाई मास्ट लाईट एवं तडित चालत स्थापना कार्य के लिए 20 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है।

इसी प्रकार एमसीबी जिले नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत खेडिया टाकिज के पास एसी/डीसी हाई मास्ट लाइट एवं तडित चालत स्थापना कार्य के लिए 20 लाख रूपए, नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ पी. डब्लू ऑफिस के पास एसी/डीसी हाई मास्ट लाईट एवं तडित चालत स्थापना कार्य हेतु 20 लाख रूपए, नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ के खाटू श्याम मंदिर के पास एसी/डीसी हाई मास्ट लाईट एवं तडित चालत स्थापना कार्य हेतु 20 लाख रूपए, नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ के विवेकानंद कॉलेज के पास एसी/डीसी हाई मास्ट लाईट एवं त्तिडित चालत स्थापना कार्य के लिए 20 लाख रूपए, नगर निगम चिरमिरी अंतर्गत पहाड़ शिव मंदिर हिरागीर दफाई में एसी/डीसी हाई मास्ट लाइंट एवं तडित चालत स्थापना कार्य हेतु 20 लाख रूपए, नगर निगम चिरमिरी के सिद्धबाबा गुफा पोड़ी में एसी/डीसी हाई मास्ट लाईट एवं तडित चालत स्थापना कार्य के लिए 12 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है।

Photo of admin adminMarch 2, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जगदलपुर के गांव से किया मोर दुआर-साय सरकार महाअभियान का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जगदलपुर के गांव से किया मोर दुआर-साय सरकार महाअभियान का शुभारंभ

April 15, 2025
नाबालिग का अपहरण कर जंगल में दो दिन तक कुकर्म, दरिंदा चढ़ा पुलिस के हत्थे

नाबालिग का अपहरण कर जंगल में दो दिन तक कुकर्म, दरिंदा चढ़ा पुलिस के हत्थे

August 17, 2025
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की दी शुभकामनाएँ

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की दी शुभकामनाएँ

April 6, 2025
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में पंचायत विभाग की बैठक सम्पन्न…

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में पंचायत विभाग की बैठक सम्पन्न…

July 30, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button