छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

‘बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026’ का आयोजन 22 मार्च को जगदलपुर में, ‘रन फॉर नेचर-रन फॉर कल्चर‘ की थीम होगी आयोजन, अलग-अलग श्रेणियों में कुल 25 लाख रूपए तक का पुरस्कार…..

Photo of admin adminMarch 19, 2026
1 minute read
‘बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026’ का आयोजन 22 मार्च को जगदलपुर में, ‘रन फॉर नेचर-रन फॉर कल्चर‘ की थीम होगी आयोजन, अलग-अलग श्रेणियों में कुल 25 लाख रूपए तक का पुरस्कार…..

रायपुर: छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने और बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर लाने के उद्देश्य से “बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026” का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह आयोजन राज्य के लिए एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। 22 मार्च को आयोजित होने वाली यह मैराथन जगदलपुर के लालबाग मैदान से प्रारंभ होकर चित्रकोट जलप्रपात तक पहुंचेगी। यह रूट प्रतिभागियों को बस्तर के प्राकृतिक और ऐतिहासिक सौंदर्य से रूबरू कराएगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह आयोजन ‘रन फॉर नेचर-रन फॉर कल्चर‘ की थीम के साथ राज्य की पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करेगा।

मैराथन में 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर जैसी अलग-अलग श्रेणियां रखी गई हैं, जिसमें देशभर से धावकों के शामिल होने की उम्मीद है। विजेता प्रतिभागियों के लिए कुल 25 लाख रूपए तक का आकर्षक पुरस्कार रखा गया है। साथ ही प्रतिभागियों को फिनिशर मेडल, ई-सर्टिफिकेट और रनिंग फोटोज़ दिए जाएंगे। कार्यक्रम में ज़ुम्बा सेशन और लाइव डीजे जैसी गतिविधियां भी होंगी। प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वेबसाईट  https://www.bastarheritage.run/registration  अवलोकन कर सकते हैं।

Photo of admin adminMarch 19, 2026
1 minute read
Photo of admin

admin

Related Articles

संस्थागत स्वच्छता को सुदृढ़ करने राज्य सरकार की अभिनव पहल: आदिम जाति विकास मंत्री नेताम ने किया ‘जोश’ का शुभारंभ….

संस्थागत स्वच्छता को सुदृढ़ करने राज्य सरकार की अभिनव पहल: आदिम जाति विकास मंत्री नेताम ने किया ‘जोश’ का शुभारंभ….

January 9, 2026

तोमर बंधुओं पर शिकंजा: प्रशासन ने 3000 स्क्वायर फीट की संपत्ति की कुर्की की

August 23, 2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण के नव पदस्थ सदस्य राजीव श्रीवास्तव ने की सौजन्य भेंट….

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण के नव पदस्थ सदस्य राजीव श्रीवास्तव ने की सौजन्य भेंट….

March 2, 2026
मां द्वारे की तुलसी जैसी, मां बरगद की छाया-सी, मां कविता की सौम्य पंक्तियां, महाकाव्य की काया-सी

मां द्वारे की तुलसी जैसी, मां बरगद की छाया-सी, मां कविता की सौम्य पंक्तियां, महाकाव्य की काया-सी

February 21, 2025
© Copyright 2026, All Rights Reserved.
Back to top button