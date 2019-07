यूपी: यमुना एक्सप्रेसवे पर पुल से नीचे गिरी बस, 29 यात्रियों की मौत, पीएम मोदी ने जताया शोक

UP: PM drops below bridge over Yamuna Expressway, PM condoles death of 29 passengers

आगरा। उत्तर प्रदेश में आगरा के एत्मादपुर के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर सोमवार को एक बस के 30 फुट गहरे झरना नाले में गिरने से उसमें सवार 29 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गये हैं। आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बबलू कुमार ने बताया कि लखनऊ से दिल्ली जा रही बस यमुना एक्सप्रेसवे पर रेलिंग तोड़ते हुए नाले में जा गिरी। इस हादसे में अभी तक एक बच्ची समेत 29 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गये हैं। घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हादसे के संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।

एसएसपी ने बताया कि हो सकता है ड्राइवर की आंख लगने की वजह से हादसा हुआ है। फिलहाल बचाव अभियान लगभग पूरा हो चुका है। लोगों के सामान से मृतकों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। आगरा के जिलाधिकारी एनजी रवि कुमार ने भी बताया कि इस हादसे में 29 शवों को निकाला जा चुका है। उन्होंने बताया कि नाले में पानी होने की वजह से मरने वालों की संख्या ज्यादा है।

वहीं दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे में मरने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा, राज्य और केंद्र सरकार हरसंभव मदद कर रही हैं।

घटना पर दुख प्रकट करते हुए राजनाथ ने ट्वीट किया, “यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई बस दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु के दुखद समाचार से मैं व्यथित हूं। दुर्घटना के संबंध में आदित्यनाथ से मैंने बात की है। उन्होंने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा एवं (परिवहन) मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को दुर्घटना स्थल पर भेजा है।

इस बीच राज्‍य के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने इस मामले पर दुख जताया है। उन्‍होंने आगरा के डीएम और एसएसपी को हर प्रकार की संभव मेडिकल सहायता मुहैया कराने का आदेश दिया है। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर बुला ली गई है। यूपी रोडवेज ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। फिलहाल घायलों को बचाने के लिए रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन जारी है।

अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ से दिल्ली जा रही अवध डिपो की जनरथ बस में करीब 50 लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद से अब तक कई शवों को निकाल लिया गया है लेकिन माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि फ़िलहाल मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है और जिले के आला अधिकारियों सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि खाई में पानी भरे होने की वजह से राहत बचाव कार्य में मुश्किल आ रही है। साथ ही कहा कि अभी तक हादसे की वजह का पता नहीं चल सका है।

