ब्लैक साड़ी में सपना चौधरी ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट, मचाया खूब धमाल

नई दिल्ली। डांसर और सिंगर सपना चौधरी इन दिनों अपने लेटेस्ट फोटोशूट को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई है। उन्होंने ब्लैक साड़ी पहन ग्लैमरस अंदाज में अलग अलग पोज दिए है। इस तस्वीर में उनके बाल खुले हैं और पीठ पर टैटू भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर के साथ सपना ने कैप्शन भी लिखा है,’he word impossible is not in my dictionary इस कैप्शन के साथ ही सपना से देसी क्वीन, पॉजिटिव वाइब्स और वर्कहोलिक जैसे शब्द भी हैशटैग किए हैं। उन्होंने गोल्डन-ब्लैक कलर की कॉटन साड़ी के साथ लाइट मेकअप, रेड लिपस्टिक और हेयर ओपन किए हुए है। सपना ने अपने लुक को पूरा करने के लिए कानों में खूबसूरत ईयररिंग्स पहनी हुई है।

