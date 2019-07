भूमि और तापसी की फिल्म ‘सांड की आंख’ का मोशन पोस्टर रिलीज

मुंबई। तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर की अपकमिंग फिल्म ‘सांड की आंख’ के मेकर्स ने मोशन पोस्टर को रिवील करते हुए टीजर रिलीज डेट की घोषणा की है। तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर की फिल्म ‘सांड की आंख’ का टीजर कल यानी 11 जुलाई को रिलीज होगी। तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर की फिल्म ‘सांड की आंख’ को तुषार हीरानंदानी डायरेक्ट कर रहे हैं।

बता दें तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर की फिल्म सांड की आंख इस साल दिवाली के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। अभी तक फिल्म के मेकर्स ने जितने भी पोस्टर्स रिलीज किए हैं, उसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैंस में काफी उत्सुकता है। क्योंकि इस फिल्म में तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर बिलकुल अलग अंदाज में दर्शको को एंटरटेन करती हुई नजर आने वाली हैं। वैसे अभी ‘सांड की आंख’ की रिलीज में तो कुछ समय बाकी है, लेकिन फिल्म अभी से खूब सुर्खियां बटोर रही है।

Teaser out tomorrow [11 July 2019]… #SaandKiAankh stars Taapsee Pannu and Bhumi Pednekar… Directed by Tushar Hiranandani… #Diwali 2019 release. pic.twitter.com/dJSGpBuxik

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 10, 2019