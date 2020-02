पुलवामा हमले की बरसी पर पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा- देश शहादत को कभी नहीं भूलेगा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर हुए जघन्य आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को शुक्रवार को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत उनकी शहादत को कभी नहीं भूलेगा।

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, पिछले साल भीषण पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि। वे असाधारण शख्स थे जिन्होंने हमारे देश की सेवा और रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत उनकी शहादत को कभी नहीं भूलेगा।

Tributes to the brave martyrs who lost their lives in the gruesome Pulwama attack last year. They were exceptional individuals who devoted their lives to serving and protecting our nation. India will never forget their martyrdom.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2020