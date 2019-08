श्रद्धा और प्रभास की फिल्म ‘साहो’ का नया पोस्टर रिलीज

मुंबई। श्रद्धा कपूर और प्रभास की अगली फिल्म ‘साहो’ का नया पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इस बार पोस्टर एक्शन न होकर रोमांटिक है। पोस्टर पर फिल्म के एक्टर प्रभास और लीड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर बेहद ही अलग और रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस नए पोस्टर में प्रभास और श्रद्धा कपूर के बीच की केमिस्ट्री की झलक देखने को मिल रही है।

प्रभास और श्रद्धा कपूर की ये फिल्म 30 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। इन दिनों फिल्म का प्रमोशन जोरो-शोरों से चल रहा है। फिल्म में श्रद्धा कपूर एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में दमदार एक्शन करते दिख रही हैं। वहीं चंकी पांडे, जैकी श्रॉफ और निल नितिन मुकेश की तगडी इस फिल्म में विलेन के रूप में नजर आने वाले हैं।

Ahead of the #SaahoPreReleaseEvent, Team #Saaho unveils the latest poster featuring Prabhas and Shraddha Kapoor… Directed by Sujeeth… 30 Aug 2019 release. #30thAugWithSaaho pic.twitter.com/l9xZDAUC60

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 18, 2019