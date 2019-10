रजनीकांत की फिल्म ‘दरबार’ का नया पोस्टर रिलीज

मुंबई। सुपरस्टार रजनीकांत अप‍कमिंग फिल्म ‘दरबार’ का लेटेस्ट पोस्टर रिलीज हुआ है। दिवाली के मौके पर फिल्म ‘दरबार’ का पोस्टर शेयर किया गया है। जिसमें वह एक्शन वाले लुक में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ब्लैक चश्मा लगाया हुआ और हाथ में गन थामी हुए हैं। इस फिल्म में रजनीकांत एक पुलिसवाले और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर नजर आने वाले हैं।

Rajinikanth… New poster of #Darbar… Directed by AR Murugadoss… #Pongal2020 release. pic.twitter.com/14RaMsgBcD

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 26, 2019